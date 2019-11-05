HABER

İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

İHH'den Suriyeli ailelere kış öncesi 107 tır yardım yapıldı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'ye bir ayda 107 tırlık kışlık yardım gönderildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik kış yardımlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Yardım tırlarının Reyhanlı'daki lojistik merkezlerinde hazırlandığını anlatan Tosun, "Saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın kamplara gelen ailelere son bir ayda 107 tırlık yardım ulaştırdık. Halı ve çadır ile çeşitli gıda kolilerinin dağıtımı yapıldı.'' dedi.

Tosun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Cami inşaatından düşen işçi yaralandıCami inşaatından düşen işçi yaralandı
Çevre yolunda feci kazaÇevre yolunda feci kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHH

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Bahçeli'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine sert tepki!

Ankara'da patlama iddiaları sonrası Valilik'ten açıklama

"Ankara'da patlama" iddialarıyla ilgili açıklama

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Rusya ile ikinci ortak devriye tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.