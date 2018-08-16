HABER

İHH'den Suriyelilere yönelik Kurban Bayramı yardımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:47 | Son Güncelleme

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay: - "Çadır kent ve kamplarda yaşayanların yanı sıra Suriye'nin İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarında kurban eti dağıtımı yapacağız"

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, Kurban Bayramı dolayısıyla Suriyelilere yönelik yardımlar kapsamında çadır kent ve kampların yanı sıra İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarında da kurban eti dağıtımı yapacaklarını bildirdi.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki olayların başladığı günden itibaren bölgede kurban organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Suriye'deki çadır kent ve kamplarda hayatın zorluğuna işaret eden Atalay, şunları kaydetti:

''Kurban Bayramı'nda aileler, kısa bir süreliğine de olsa mutlu birkaç gün geçirmek istiyorlar. İdlib kentinin güney bölgelerine yönelik düzenlenen hava saldırılarında son dönemlerde yaşanan artış nedeniyle siviller ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çadır kent ve kamplarda yaşayan sivillerin yanı sıra ülkenin İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarında kurban eti dağıtımı yapacağız. Bu bölgelerde yaşayan savaş mağdurlarının kurban bereketinden faydalanmaları sağlayacağız.''

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHH Osman Atalay

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!

Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.