İHH'den Suriyelilere yönelik Kurban Bayramı yardımları

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, Kurban Bayramı dolayısıyla Suriyelilere yönelik yardımlar kapsamında çadır kent ve kampların yanı sıra İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarında da kurban eti dağıtımı yapacaklarını bildirdi.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki olayların başladığı günden itibaren bölgede kurban organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Suriye'deki çadır kent ve kamplarda hayatın zorluğuna işaret eden Atalay, şunları kaydetti:

''Kurban Bayramı'nda aileler, kısa bir süreliğine de olsa mutlu birkaç gün geçirmek istiyorlar. İdlib kentinin güney bölgelerine yönelik düzenlenen hava saldırılarında son dönemlerde yaşanan artış nedeniyle siviller ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çadır kent ve kamplarda yaşayan sivillerin yanı sıra ülkenin İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarında kurban eti dağıtımı yapacağız. Bu bölgelerde yaşayan savaş mağdurlarının kurban bereketinden faydalanmaları sağlayacağız.''

