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İHH'den Tel Abyad'daki engellilere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:59 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca, Tel Abyad kırsalındaki engellilere ekmek, gıda kolisi ve battaniye ulaştırıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesi kırsalındaki engellilere insani yardımda bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'daki ihtiyaç sahibi engellilere ekmek, gıda kolisi ve battaniye ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sivillere yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Bölge halkının ciddi anlamda yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Atilla, "İçerisinde nohut, pirinç, bulgur, yağ, mercimek, salça ve tuz gibi malzemelerin bulunduğu gıda kolilerini bölgeye ulaştırıyoruz. Battaniye ve çocuklara oyuncaklar ile çeşitli hediyeler ulaştırdık. Son olarak Tel Abyad kırsalında engelli olan yardıma muhtaç insanlara vakfımızın emanetlerini ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Tel Abyad yardım

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