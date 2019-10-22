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İHH'den terörden arındırılan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

İHH'den terörden arındırılan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde sivillere insani yardımda bulundu.

İHH, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da sivillere ekmek, gıda kolisi ve battaniye ulaştırdı.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde sivillere yardım götürdüklerini söyledi.

Yemelek, "Bölge halkına ilk etapta 3 bin ekmek, içerisinde nohut, pirinç, bulgur, yağ, mercimek, salça ve tuz gibi malzemelerin bulunduğu 100 gıda kolisi,100 battaniye ve çocuklara oyuncaklar ile çeşitli hediyeler ulaştırdık." dedi.

Tel Abyad ilçe merkezi, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde 13 Ekim'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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İHH Tel Abyad

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