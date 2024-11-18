HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ihlamur Kasrı nerede, nasıl gidilir? Ihlamur Kasrı saat kaça kadar açık? Ihlamur Kasrı ulaşımı ve yol tarifi

Ihlamur Kasrı nerede, nasıl gidilir? Ihlamur Kasrı saat kaça kadar açık? Ihlamur Kasrı ulaşımı ve yol tarifi

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
15.11.2024 13:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Beşiktaş ve Şişli ilçeleri arasında, Ihlamur Vadisi’nde yer alan Ihlamur Kasrı, Osmanlı Sultanı Abdülmecid tarafından 19. yüzyılda yaptırılmış, Barok ve Rokoko tarzlarını harmanlayan bir yapıdır. Kasır, dönemin padişahı tarafından dinlenme ve avlanma gibi özel etkinlikler için kullanılmıştır. Peki, Ihlamur Kasrı nerede, nasıl gidilir? Ihlamur Kasrı saat kaça kadar açık? Ihlamur Kasrı ulaşımı ve yol tarifi nasıldır?

Ihlamur Kasrı nerede, nasıl gidilir? Ihlamur Kasrı saat kaça kadar açık? Ihlamur Kasrı ulaşımı ve yol tarifi

Ihlamur Kasrı, İstanbul'da Beşiktaş ve Şişli ilçeleri arasında Ihlamur Vadisi'nde yer alan tarihi bir saray yapısıdır. Osmanlı Sultanı Abdülmecid döneminde inşa edilmiştir ve 19. yüzyılın mimari tarzını yansıtır. Ihlamur Kasrı, Milli Saraylar İdaresi tarafından müze ve rekreasyon alanı olarak halka açıktır. Ziyaretçiler kasrın etkileyici iç dekorasyonunu görebilir ve kasrın çevresindeki yeşil alanda vakit geçirebilirler.

Ihlamur Kasrı nerede?

Ihlamur Kasrı tarihi, Osmanlı Sultanı Abdülmecid dönemine dayanır ve kasır, 19. yüzyılda padişahın dinlenme ve özel buluşmalar için yaptırdığı bir yapıdır. İstanbul'un Beşiktaş ve Şişli ilçeleri arasında konumlanan Ihlamur Kasrı, şehrin merkezine yakınlığı sayesinde hem yerli halk hem de turistler tarafından kolayca ziyaret edilebilir. Ihlamur Vadisi'nde, Beşiktaş’a yakın bir noktada Ihlamur Caddesi üzerinde yer alır.

Ihlamur Kasrı'na nasıl gidilir?

Ihlamur Kasrı ulaşımı oldukça kolay olup hem toplu taşıma hem de özel araçla yapılabilir. Ihlamur Kasrı yol tarifi olarak, Ihlamur Kasrı'na ulaşmak için Beşiktaş yönünden Ihlamur Caddesi üzerindeki otobüsler kullanılabilir veya Osmanbey Metro İstasyonu'nda inip yürüyerek Ihlamur Kasrı'na ulaşabilir. Özel araçla gelecek olanlar ise Beşiktaş veya Nişantaşı yönünden Ihlamur Caddesi’ne doğru ilerleyip kasra rahatça ulaşabilirler.

Günümüzde Ihlamur Kasrı, şehir merkezine yakın konumuyla çeşitli ulaşım yolları sunarak ziyaretçilerine erişim sağlamaktadır. Etrafı yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla çevrili olan kasır, ziyaretçilerine tarihi atmosferde huzurlu bir deneyim sunar.

Ihlamur Kasrı saat kaça kadar açık?

Ihlamur Kasrı ziyaret saatleri genellikle haftanın her günü (pazartesi günü ziyarete kapalıdır.) 09:00 ile 17:00 arasındadır. Ancak kasrın açık olduğu saatler mevsimsel olarak değişebilir ve özel tatil günlerinde ya da resmî tatillerde farklı düzenlemeler yapılabilir. Bu nedenle özellikle ziyaret etmeyi planlarken tarihlerde değişiklik olup olmadığını öğrenmek için önceden Milli Saraylar İdaresi'nin resmî web sitesinden ya da telefonla bilgi alarak güncel saatleri kontrol etmek faydalı olacaktır. Ziyaret saatlerine dikkat ederek kasrın tarihi atmosferinin tadını daha rahat çıkarılabilir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ziyaretçi
En Çok Okunan Haberler
Ehliyet yenileyeceklerin beklediği haber geldi: Süre uzatıldı

Ehliyet yenileyeceklerin beklediği haber geldi: Süre uzatıldı

Önce Samsun şimdi Erzurum! Donup kalan hayvanlar olay oldu

Önce Samsun şimdi Erzurum! Donup kalan hayvanlar olay oldu

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

Yolcu otobüsü devrildi! Acı haber...

Yolcu otobüsü devrildi! Acı haber...

İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

Sözbilir özellikle Doğu Karadeniz'i işaret etti! 'Deprem tehlikesi bilinenden daha yüksek' diyerek 'diri fay' detayını anlattı

Sözbilir özellikle Doğu Karadeniz'i işaret etti! 'Deprem tehlikesi bilinenden daha yüksek' diyerek 'diri fay' detayını anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.