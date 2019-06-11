Ihlamur toplarken uçurumdan yuvarlandı, itfaiye kurtardı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Tacettin Gürsoy(62), uçurumdan yuvarlandı. Sağ bacağı kırılan Gürsoy, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren çalışma sonunda kurtarılabildi.

Olay öğle saatlerinde Gölcük'e bağlı Halıdere Yalı Mahallesi'nde bulunan Eski Taş Ocağı mevkiinde meydana geldi. Tacettin Gürsoy, arkadaşlarıyla birlikte ıhlamur toplamak için gittiği dağlık alanda ağaca çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybedip, ağaçtan düştü. Ardından da uçurumdan yuvarlandı. Gürsoy, 750 metre derinliğe sahip uçurumun 80'inci metresinde çalılıklara tutunmayı başardı. Arkadaşları da hemen yardım istedi. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Tacettin Gürsoy'u halat ve sedye yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda bulunduğu yerden yukarı çıkardı. Sağ bacağının kırıldığı belirlenen Gürsoy, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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