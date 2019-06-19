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"Ihlamurlar altında" mis kokulu hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ormanlarda hasadına başlanan ıhlamurlar, yaydığı güzel kokular eşliğinde özveriyle toplanıyor - Mahalle sakinleri ıhlamurun çiçeğinin kilosunu 70-90 liradan, yapraklı olanlarını ise 45-50 liradan tüccarlara satıyor - Necmi Kaya: - "Ihlamur ağaçlarının yükseklikleri 20-30 metre kadar. Dalları kesmek için bu ağaçlara tırmanıyoruz. Zor bir iş ama geçimimizi bundan sağlıyoruz"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçimini ıhlamur ormanlarından sağlayan vatandaşlar, hasada başladı.

Türkiye'de 17 bin hektarlık alanda 300 ton faydalanılabilir ıhlamur bulunuyor. En fazla ıhlamur, 4 bin 600 hektarlık alanla Bursa'da yer alıyor.

Geçen yıl ülke genelinde toplanan 135 ton ıhlamurdan, orman köylüsü 10,8 milyon liralık gelir elde etti. Bu yıl bu rakamın, 150 ton ıhlamur ve 15 milyon lira gelir olması bekleniyor.

Yaklaşık 10 bin hektarlık ıhlamur, 3 bin hektarlık çiçek alanlarının bulunduğu Bursa'da, her yıl 50 bin kilogram ıhlamur çiçeği üretiliyor ve 500 aile yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ediyor.

Karacabey'in kırsal Boğazköy Mahallesi'nde etrafa yayılan güzel kokular arasında özveriyle yapılan hasat, gün boyu devam ediyor.

Yükseklikleri 20-30 metre olan onlarca ağaca tırmanan mahalleliler, daha sonra saatlerce emek vererek kestikleri dalların çiçeklerini topluyor.

- Sadece çiçeklerini toplamak daha kazançlı

Ihlamur toplayan Esin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana hasat zamanında tüm günlerini ormanda geçirdiklerini söyledi.

Hasadın başladığı haziran ayında sabah erkenden ormana geldiklerini belirten Kaya, "Önce en güzel ağacı buluyoruz, sonra bizimkiler ağaca çıkıyor. Ağacın üst dallarına kadar çıkıp dalları keserek yere atıyorlar. Biz de aşağı düşenleri alıp buduyoruz sonra da ıhlamurlarını topluyoruz. Eve götürdüğümüz ıhlamuru serip kurutuyoruz." dedi.

Kaya, topladıkları ıhlamuru mahalleye gelen tüccarlara ve aktarlara sattıklarını anlattı.

Ihlamurun çiçeğinin kilogramını 70-90 liradan, yapraklı olanlarını ise 45-50 liradan sattıklarını kaydeden Kaya, "Çiçeği daha ağır olduğu için biz ticari anlamda sadece çiçek toplamayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hasat 20-25 gün sürüyor

Necmi Kaya da sabah saatlerinde ıhlamurun daha güzel ve kaliteli olduğunu söyledi.

Hasadın 20-25 gün sürdüğünü anlatan Kaya, ağaçların üst kısımları daha geç çiçek açtığı için yere yakın bölümlerinden başlayıp yukarı doğru toplamaya devam ettiklerini belirtti.

Ağacın dallarına ulaşmak için merdiven kullandıklarını söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Ihlamur ağaçlarının yükseklikleri 20-30 metre kadar. Dalları kesmek için bu ağaçlara tırmanıyoruz. Zor bir iş ama geçimimizi bundan sağlıyoruz. Ağaca çıkıyorum ve dallarını kesip aşağı atıyorum. Aşağıda dalları tekrar ufaltarak makasa hazır hale getiriyoruz. Sonrasında da talebe göre yapraklı veya sadece ıhlamur çiçeğini topluyoruz. Yapraklı daha uğraştırıcı olduğu için makasla kesim yaparak genelde çiçeğe çalışıyoruz."

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Kemal Kaya ise bölgede orman derinliğinin 5-10 kilometreyi, uzunluğunun ise 30-40 kilometreyi bulduğunu kaydetti.

Mahallede yaklaşık 130 hane sakininin, ıhlamur ve diğer orman ürünlerinden geçimlerini sağladığını anlatan Kaya, "Bu ıhlamurlar bize Allah'ın verdiği büyük bir nimet. Biz bu ağaçları ekmedik dikmedik, dibine bir su dökmedik. Şükürler olsun ıhlamur sayesinde gelir seviyemiz yükseldi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hasat ıhlamur

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