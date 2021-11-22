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'Ihlamurlar Altında' şarkısıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İntizar son haliyle şaşırttı!

22.11.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem 'Ihlamurlar Altında' şarkısıyla dilden dile dolaşan ünlü şarkıcı İntizar, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Ünlü şarkıcı, değişimiyle görenleri şaşırttı.

'Ihlamurlar Altında' şarkısıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İntizar son haliyle şaşırttı!

2005-2007 yılları arasında ekrana gelen ve başrollerinde Tuba Büyüküstün, Bülent İnal gibi isimlerin yer aldığı Ihlamurlar Altında dizisi, seyirciyi ekrana kilitleyen yapımlar arasında yer alıyordu. Diziye özel seslendirdiği Ihlamurlar Altında şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan ünlü şarkıcı İntizar, yeni görüntüsüyle şaşırttı.

24 Kasım 1974 tarihinde Tunceli'de doğan İntizar, asker bir baba ve ev hanımı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Ağrı'da Edebiyat Öğretmenliği okuyan İntizar, çocukluğundan beri ilgi duyduğu müzikle, hayatının her döneminde iç içe oldu.

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Çocukluğu Ege ve Akdeniz'de geçen şarkıcı, gençlik yıllarında katıldığı bir şarkı yarışmasında Türk halk müziği ve pop alanında birinci olunca Sibel Can'ın konserinde sahneye çıktı. Konserde Ferdi Tayfur'un dikkatini çeken İntizar, albüm teklifi aldı ve şöhret kapılarını araladı.

Mustafa Ceceli'nin eşiyle görüntüleri çok konuşulmuştu! İntizar son haliyle şaşkına çevirdi!

Şimdilerde 46 yaşında olan İntizar, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Mustafa Ceceli'nin eşiyle görüntüleri çok konuşulmuştu! İntizar son haliyle şaşkına çevirdi!

Mustafa Ceceli'nin eşiyle görüntüleri çok konuşulmuştu! İntizar son haliyle şaşkına çevirdi!

Mustafa Ceceli'nin eşiyle görüntüleri çok konuşulmuştu! İntizar son haliyle şaşkına çevirdi!

Mustafa Ceceli'nin eşiyle görüntüleri çok konuşulmuştu! İntizar son haliyle şaşkına çevirdi!

Mustafa Ceceli'nin eşiyle görüntüleri çok konuşulmuştu! İntizar son haliyle şaşkına çevirdi!

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