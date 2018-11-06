Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur neye iyi gelir, nasıl demlenir?

Ihlamurun faydaları özellikle soğukların başladığı ve salgınların ortaya çıktığı kış aylarında daha çok ortaya çıkıyor. Diğer bitki çayları arasında ıhlamur, kokusu ve aroması ile daha çok tercih edilir. Ihlamur çayı, zengin içeriği ile birçok hastalığa iyi gelmektedir. Öksürük kesici, balgam söktürücü, idrar söktürücü ve solunum yolu hastalıkları bunların başında gelir. Makalemizde ıhlamur, ıhlamurun faydaları, ıhlamur çayının faydaları ve ıhlamurun demlenmesi konularını inceledik.
Ihlamur, ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından Tilia cinsini oluşturan ılıman ve yarı tropik bölgelerinde yetişen ağaç türleridir. Ağaç şeklinde olabildiği gibi çalı durumunda da bulunabilir. Çiçeklerini Haziran - Ağustos aylarında açar. Güzel kokulu çiçekleri nedeniyle gölge ağacı olarak yetiştirilen ıhlamurun önemli olan kısmı bu çiçekleridir. Çay yapımında kullanılan bu çiçekleri, aynı zamanda tıbbi olarak da faydalanılır. Ülkemizde Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yetişir.
Ihlamurun içeriği: Ihlamur çiçekleri, aktif olarak fitokimyasallar içerir. Fitokimyasallar ise bitkilerde doğal bir savunma sistemi olarak görev yapar ve renk, aroma ve tat sağlar. Ihlamurda uçucu yağ, tanen, şeker, C ve P vitamini, manganez, ossidaz, saponin, glusid, strol, reçine, enzimler, flavon, müsilaj, farnesol ve organik asitler bulunmaktadır.
Ihlamurun özellikleri: Antispazmodik (spazm çözücü), digestif(hazmettirici), ekspektoran (balgam söktürücü), sedatif (rahatlatıcı), hafif uyuşturucu, sudofirik (terletici), diüretik (idrar söktürücü), kanın hiperkoagülasyonunu ve hiperviskositesini artırıcı.
Ihlamur, özellikle içeriğindeki antioksidanlar nedeniyle birçok hastalığa iyi gelmektedir. Solunum yolu rahatsızlıkları ile birlikte Quercetin adlı antioksidan nedeniyle kanser hücrelerine karşı vücudun direncinin artmasını da sağlar. Şimdi tek tek ıhlamurun faydaları nelerdir inceleyelim.
1- IHLAMUR RUHSAL RAHATLAMAYI SAĞLAR
Ihlamur, sedatif yani rahatlatıcı özelliği ile anksiyete gibi sorunlarda mücadeleyi sağlar. Ihlamur ile yapılan araştırmalar, onun endişeyi azalttığını, geceleri daha rahat uyumayı ve sakinleşmeyi sağladığını ortaya çıkarmıştır. Ihlamur çayı içmenin rahatlatıcı etkisi günümüzün en büyük sorunlarından anksiyete ve strese karşı iyi gelmektedir. Ihlamurun bu faydasından yararlanmak için günlük tüketime dahil etmek gerekir.
2- GRİP, NEZLEYE İYİ GELİR VE ÖKSÜRÜĞÜ KESER
Ihlamurun faydaları arasında en çok bilineni soğuk algınlıkları, nezle, grip gibi hastalıklara iyi gelmesi diyebiliriz. Bu konuyla yapılan araştırmalar, ıhlamurun soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geldiği ortaya çıkarılmıştır. Ihlamurun ateş düşürücü ve terletici özellikleri ile bu tip solunum yolu rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yumuşatıcı ve yatıştıcı özelliği ile ıhlamur, öksürük giderici, boğaz ağrısı ve solunum yolundaki tahrişler için faydalıdır.
3- İLTİHAPLANMAYI GİDERİR
Ihlamur, özellikle solunum yollarındaki iltihaplanmaları azaltır. Kan basıncının düşmesini sağlayan ıhlamur, böylece damarlardaki iltihaplanmaların da önüne geçer. Bu ise kılcal damarlardaki sıkışıklığı gidermesi ile bundan kaynaklanan baş ağrılarının da önüne geçer. Artrit denilen kemik iltihabı nedeniyle eklemlerinde sorunlar yaşayanlar için de ıhlamur faydalıdır.
4- SİNDİRİMİ RAHATLATIR
Ihlamur, zengin içeriği ile mide -bağırsak rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur. Böylece kabızlık, şişkinlik ve mide bölgesindeki kramplar gibi durumlarda ıhlamur çayı içmek size iyi gelecektir. Ihlamur, besinlerin sindirimi ve boşaltımının uygun hale gelmesi için uyarıcı ve canlandırıcı etki göstermektedir.
5- CİLDİN GENÇLEŞMESİNİ SAĞLAR
Antioksidan bakımından zengin olan ıhlamur, serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesini sağlar. Bu durumda ıhlamur, cilt yaşlanmasını önler ve yavaşlatır. Cildin daha genç, sağlıklı ve daha güzel görünmesini sağlayan ıhlamur, bazı cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olur. Cilt lekelerine kaynatılan ıhlamur yapraklarının sürülmesi, onların zamanla kaybolmasını sağlar.
Cilt lekeleri için farklı bir uygulama: 2-3 tatlı kaşığı ıhlamuru üzerine bir bardak sıcak suyu dökün. Pelte kıvamına gelene kadar kaynatın. Daha sonra soğumaya beklettiğiniz bu sıvıyı cildinizdeki lekelere sürün. Bu sıvı aynı zamanda kırışıklıklara da iyi gelir.
6- GÖZLERİ TEMİZLER VE RAHATLATIR
Ihlamurun yatıştırıcı etkisi, gözlerin rahatlaması açısında çok faydalıdır. Bunun için ıhlamur yapraklarını kaynatıp ılıdıktan sonra bu suya batırılmış pamukların kapalı olan gözlerin üzerine konulması yeterli olacaktır. Böylece gözlerimi rahatlatan ıhlamur, aynı zamanda göz kapakları kenarlarında oluşan bakteri veya çapakların da temizlenmesini sağlar.
7- TOKSİNLERİN ATILMASINI SAĞLAR
Ihlamurun içeriğindeki P-kumarik asit adlı maddenin terletici özelliği vardır. Bu yönden çok faydalı olan bu bileşik ile vücuttaki toksinler, terleme yolu ile dışarı atılır ve bir nevi vücut detoksu yapılmış olur. Diğer yandan bu şekilde ıhlamur, ateşin düşürülmesine de yardımcı olur.
8- SAÇLARI GÜÇLENDİRİR
Ihlamur otunun kaynatılması ile elde edilen su, saç bakımından çok faydalıdır. Bu su ile saçların yıkanması sonrasında saçlar daha parlak olur ve güç kazanırlar. Aynı zamanda ıhlamur suyu, saç derisindeki kaşıntı ve kuruluğu giderir. Saçların güçlenmesi ile dökülmenin yavaşlaması sağlanır.
9- KANSER OLUŞUMUNU ÖNLER
Flavonoidler, Quercetin gibi antioksidan açısından zengin olan ıhlamur, serbest radikaller ile mücadele eder. Serbest radikallerin hücre yapısında meydana getireceği mutasyonu önleyen ıhlamur, böylece kanser hücreleri oluşumunu da engellemiş olur.
10- ENERJİ SAĞLAR
Gün içerisinde ev veya iş yerlerinde koşuşturma nedeniyle enerji ihtiyacı hissedenler için ıhlamur iyi bir alternatiftir. Vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi ve vitamini ıhlamurdan alabilirsiniz. Bal ile birlikte tüketimi bu konuda daha faydalı olacaktır.
Dikkat edilmesi gereken en önemli madde, ıhlamurun kesinlikle kaynatılmaması. Bir bardak ıhlamur için bir yemek kaşığı ıhlamur üzerine kaynayıp 80 dereceye kadar ılımış suyu koyup beş dakika demlenmeye bırakmanız gerekir. Diğer yandan poşet ıhlamur çayı da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde günde en fazla üç bardak içilmesi tavsiye edilir.
Terlemeyi teşvik eder
Ateş düşürür
Öksürüğe iyi gelir
Gribe ve nezleye iyi gelir
Migren ağrılarını hafifletir
Kaygıyı azaltır
Stresi azaltır ve rahatlama sağlar
İshal tedavisinde kullanılır
Kan basıncını düşürür
Karaciğer rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır
Damar sertliğine karşı kullanılır
Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar
Kas spazmlarını giderir
Safra kesesi rahatsızlıklarına karşı kullanılır
Boğaz ağrısını alır
Hazımsızlığa iyi gelir
Çarpıntıyı giderir
Toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
1- Öksürük için: Bir litre su, bir avuç ıhlamur, 5 adet ayva yaprağı ve bal ile yapılan bu kür ile öksürüğe kesin çözüm bulabilirsiniz. Malzemeleri bir çaydanlığa alarak kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Yavaş yavaş beklenen kırmızı rengi aldığını göreceksiniz. Demlenmesi sonrasında içtiğiniz bu kür sayesinde boğazların yumuşama olacak ve öksürük kesilecek.
2- Soğuk algınlığı için: Bir parça zencefil, 1 tutam ıhlamur ve bir tatlı kaşığı bal. Demlik içine ıhlamuru koyduktan sonra zencefilden küçük bir parça alarak yıkadıktan sonra soyun ve rendeleyin. Üzerine önce kaynatılmış son beş dakika kadar bekletilmiş sıcak suyunu ekleyin. Beş dakika kadar bekledikten sonra süzerek üzerine bir kaşık bal ekleyin ve karıştırın. İşte soğuk algınlığı için doğal çözüm kürünüz hazır. Zencefil acı bir tat vereceği için miktarını ona göre ayarlayın. Günde en fazla 3 bardak için.
3- Zayıflatan kür: Bunun için gerekli malzemeler; 15 gr ıhlamur, 1 tatlı kaşığı nane, yarım limonun suyu, 5 gr altın otu ve 1 litre su. Malzemelerin hepsini cezveye alarak kaynatın. Sabahları aç karnına bir bardak bu karışımdan içmeniz halinde ıhlamurun tok tutucu özelliğini göreceksiniz ve bu da kilo vermenize yardımcı olacaktır.
Yapılan araştırmalar, ıhlamurun direk olarak bir zararını bulamamıştır. Fakat yanlış kullanılması veya aşırı tüketilmesinin bazı yan etkileri olabilir. Mesela, uykusuzluğa neden olabilir. Çok sıcak içilmesi yemek borusu ve ağızın iç kısmına zarar verebilir. Ihlamurun demlendikten sonra kaynatılması sakıncalı olabilir.
Ihlamur, bazı kişilerde hassasiyet nedeniyle alerjik reaksiyonlara neden olabilir. kullanılmadan önce doktora danışılmasında fayda vardır.
Gün içinde 3 fincandan fazla ıhlamur çayı içilmemesi gerekir.
Ihlamurun bazı ilaçlar ile etkileşime girmesi söz konusudur. Bundan dolayı özellikle de kalp hastalarının ıhlamur tüketmeleri genellikle tavsiye edilmemektedir.
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