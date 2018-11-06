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Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur neye iyi gelir, nasıl demlenir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

Ihlamur, faydaları saymakla bitmeyen, özellikle kışın soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklar sırasında tükettiğimiz yararlı bir bitkidir. Fakat faydaları olduğu kadar ıhlamurun yanlış demlenmesi veya aşırı kullanımı ile zararları da görülebilir. Peki ıhlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur hangi hastalıklara iyi gelir? Ihlamur nasıl demlenmeli? İşte bilinen ve bilinmeyen yönleri ile ıhlamurun faydaları...

Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur neye iyi gelir, nasıl demlenir?

Ihlamurun faydaları özellikle soğukların başladığı ve salgınların ortaya çıktığı kış aylarında daha çok ortaya çıkıyor. Diğer bitki çayları arasında ıhlamur, kokusu ve aroması ile daha çok tercih edilir. Ihlamur çayı, zengin içeriği ile birçok hastalığa iyi gelmektedir. Öksürük kesici, balgam söktürücü, idrar söktürücü ve solunum yolu hastalıkları bunların başında gelir. Makalemizde ıhlamur, ıhlamurun faydaları, ıhlamur çayının faydaları ve ıhlamurun demlenmesi konularını inceledik.

IHLAMURUN YAPISI

Ihlamur, ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından Tilia cinsini oluşturan ılıman ve yarı tropik bölgelerinde yetişen ağaç türleridir. Ağaç şeklinde olabildiği gibi çalı durumunda da bulunabilir. Çiçeklerini Haziran - Ağustos aylarında açar. Güzel kokulu çiçekleri nedeniyle gölge ağacı olarak yetiştirilen ıhlamurun önemli olan kısmı bu çiçekleridir. Çay yapımında kullanılan bu çiçekleri, aynı zamanda tıbbi olarak da faydalanılır. Ülkemizde Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yetişir.

ihlamur-agaci

Ihlamurun içeriği: Ihlamur çiçekleri, aktif olarak fitokimyasallar içerir. Fitokimyasallar ise bitkilerde doğal bir savunma sistemi olarak görev yapar ve renk, aroma ve tat sağlar. Ihlamurda uçucu yağ, tanen, şeker, C ve P vitamini, manganez, ossidaz, saponin, glusid, strol, reçine, enzimler, flavon, müsilaj, farnesol ve organik asitler bulunmaktadır.

Ihlamurun özellikleri: Antispazmodik (spazm çözücü), digestif(hazmettirici), ekspektoran (balgam söktürücü), sedatif (rahatlatıcı), hafif uyuşturucu, sudofirik (terletici), diüretik (idrar söktürücü), kanın hiperkoagülasyonunu ve hiperviskositesini artırıcı.

IHLAMURUN FAYDALARI NELERDİR?

Ihlamur, özellikle içeriğindeki antioksidanlar nedeniyle birçok hastalığa iyi gelmektedir. Solunum yolu rahatsızlıkları ile birlikte Quercetin adlı antioksidan nedeniyle kanser hücrelerine karşı vücudun direncinin artmasını da sağlar. Şimdi tek tek ıhlamurun faydaları nelerdir inceleyelim.

1- IHLAMUR RUHSAL RAHATLAMAYI SAĞLAR

Ihlamur, sedatif yani rahatlatıcı özelliği ile anksiyete gibi sorunlarda mücadeleyi sağlar. Ihlamur ile yapılan araştırmalar, onun endişeyi azalttığını, geceleri daha rahat uyumayı ve sakinleşmeyi sağladığını ortaya çıkarmıştır. Ihlamur çayı içmenin rahatlatıcı etkisi günümüzün en büyük sorunlarından anksiyete ve strese karşı iyi gelmektedir. Ihlamurun bu faydasından yararlanmak için günlük tüketime dahil etmek gerekir.

2- GRİP, NEZLEYE İYİ GELİR VE ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Ihlamurun faydaları arasında en çok bilineni soğuk algınlıkları, nezle, grip gibi hastalıklara iyi gelmesi diyebiliriz. Bu konuyla yapılan araştırmalar, ıhlamurun soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geldiği ortaya çıkarılmıştır. Ihlamurun ateş düşürücü ve terletici özellikleri ile bu tip solunum yolu rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yumuşatıcı ve yatıştıcı özelliği ile ıhlamur, öksürük giderici, boğaz ağrısı ve solunum yolundaki tahrişler için faydalıdır.

3- İLTİHAPLANMAYI GİDERİR

Ihlamur, özellikle solunum yollarındaki iltihaplanmaları azaltır. Kan basıncının düşmesini sağlayan ıhlamur, böylece damarlardaki iltihaplanmaların da önüne geçer. Bu ise kılcal damarlardaki sıkışıklığı gidermesi ile bundan kaynaklanan baş ağrılarının da önüne geçer. Artrit denilen kemik iltihabı nedeniyle eklemlerinde sorunlar yaşayanlar için de ıhlamur faydalıdır.

4- SİNDİRİMİ RAHATLATIR

Ihlamur, zengin içeriği ile mide -bağırsak rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur. Böylece kabızlık, şişkinlik ve mide bölgesindeki kramplar gibi durumlarda ıhlamur çayı içmek size iyi gelecektir. Ihlamur, besinlerin sindirimi ve boşaltımının uygun hale gelmesi için uyarıcı ve canlandırıcı etki göstermektedir.

5- CİLDİN GENÇLEŞMESİNİ SAĞLAR

Antioksidan bakımından zengin olan ıhlamur, serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesini sağlar. Bu durumda ıhlamur, cilt yaşlanmasını önler ve yavaşlatır. Cildin daha genç, sağlıklı ve daha güzel görünmesini sağlayan ıhlamur, bazı cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olur. Cilt lekelerine kaynatılan ıhlamur yapraklarının sürülmesi, onların zamanla kaybolmasını sağlar.

Cilt lekeleri için farklı bir uygulama: 2-3 tatlı kaşığı ıhlamuru üzerine bir bardak sıcak suyu dökün. Pelte kıvamına gelene kadar kaynatın. Daha sonra soğumaya beklettiğiniz bu sıvıyı cildinizdeki lekelere sürün. Bu sıvı aynı zamanda kırışıklıklara da iyi gelir.

6- GÖZLERİ TEMİZLER VE RAHATLATIR

Ihlamurun yatıştırıcı etkisi, gözlerin rahatlaması açısında çok faydalıdır. Bunun için ıhlamur yapraklarını kaynatıp ılıdıktan sonra bu suya batırılmış pamukların kapalı olan gözlerin üzerine konulması yeterli olacaktır. Böylece gözlerimi rahatlatan ıhlamur, aynı zamanda göz kapakları kenarlarında oluşan bakteri veya çapakların da temizlenmesini sağlar.

7- TOKSİNLERİN ATILMASINI SAĞLAR

Ihlamurun içeriğindeki P-kumarik asit adlı maddenin terletici özelliği vardır. Bu yönden çok faydalı olan bu bileşik ile vücuttaki toksinler, terleme yolu ile dışarı atılır ve bir nevi vücut detoksu yapılmış olur. Diğer yandan bu şekilde ıhlamur, ateşin düşürülmesine de yardımcı olur.

8- SAÇLARI GÜÇLENDİRİR

Ihlamur otunun kaynatılması ile elde edilen su, saç bakımından çok faydalıdır. Bu su ile saçların yıkanması sonrasında saçlar daha parlak olur ve güç kazanırlar. Aynı zamanda ıhlamur suyu, saç derisindeki kaşıntı ve kuruluğu giderir. Saçların güçlenmesi ile dökülmenin yavaşlaması sağlanır.

9- KANSER OLUŞUMUNU ÖNLER

Flavonoidler, Quercetin gibi antioksidan açısından zengin olan ıhlamur, serbest radikaller ile mücadele eder. Serbest radikallerin hücre yapısında meydana getireceği mutasyonu önleyen ıhlamur, böylece kanser hücreleri oluşumunu da engellemiş olur.

10- ENERJİ SAĞLAR

Gün içerisinde ev veya iş yerlerinde koşuşturma nedeniyle enerji ihtiyacı hissedenler için ıhlamur iyi bir alternatiftir. Vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi ve vitamini ıhlamurdan alabilirsiniz. Bal ile birlikte tüketimi bu konuda daha faydalı olacaktır.

IHLAMUR ÇAYININ DEMLENMESİ

Dikkat edilmesi gereken en önemli madde, ıhlamurun kesinlikle kaynatılmaması. Bir bardak ıhlamur için bir yemek kaşığı ıhlamur üzerine kaynayıp 80 dereceye kadar ılımış suyu koyup beş dakika demlenmeye bırakmanız gerekir. Diğer yandan poşet ıhlamur çayı da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde günde en fazla üç bardak içilmesi tavsiye edilir.

ihlamur-cayi

IHLAMUR ÇAYININ FAYDALARI

Terlemeyi teşvik eder

Ateş düşürür

Öksürüğe iyi gelir

Gribe ve nezleye iyi gelir

Migren ağrılarını hafifletir

Kaygıyı azaltır

Stresi azaltır ve rahatlama sağlar

İshal tedavisinde kullanılır

Kan basıncını düşürür

Karaciğer rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır

Damar sertliğine karşı kullanılır

Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar

Kas spazmlarını giderir

Safra kesesi rahatsızlıklarına karşı kullanılır

Boğaz ağrısını alır

Hazımsızlığa iyi gelir

Çarpıntıyı giderir

Toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

ÇEŞİTLİ IHLAMUR ÇAYI KÜRLERİ

1- Öksürük için: Bir litre su, bir avuç ıhlamur, 5 adet ayva yaprağı ve bal ile yapılan bu kür ile öksürüğe kesin çözüm bulabilirsiniz. Malzemeleri bir çaydanlığa alarak kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Yavaş yavaş beklenen kırmızı rengi aldığını göreceksiniz. Demlenmesi sonrasında içtiğiniz bu kür sayesinde boğazların yumuşama olacak ve öksürük kesilecek.

2- Soğuk algınlığı için: Bir parça zencefil, 1 tutam ıhlamur ve bir tatlı kaşığı bal. Demlik içine ıhlamuru koyduktan sonra zencefilden küçük bir parça alarak yıkadıktan sonra soyun ve rendeleyin. Üzerine önce kaynatılmış son beş dakika kadar bekletilmiş sıcak suyunu ekleyin. Beş dakika kadar bekledikten sonra süzerek üzerine bir kaşık bal ekleyin ve karıştırın. İşte soğuk algınlığı için doğal çözüm kürünüz hazır. Zencefil acı bir tat vereceği için miktarını ona göre ayarlayın. Günde en fazla 3 bardak için.

3- Zayıflatan kür: Bunun için gerekli malzemeler; 15 gr ıhlamur, 1 tatlı kaşığı nane, yarım limonun suyu, 5 gr altın otu ve 1 litre su. Malzemelerin hepsini cezveye alarak kaynatın. Sabahları aç karnına bir bardak bu karışımdan içmeniz halinde ıhlamurun tok tutucu özelliğini göreceksiniz ve bu da kilo vermenize yardımcı olacaktır.

IHLAMURUN ZARARLARI

Yapılan araştırmalar, ıhlamurun direk olarak bir zararını bulamamıştır. Fakat yanlış kullanılması veya aşırı tüketilmesinin bazı yan etkileri olabilir. Mesela, uykusuzluğa neden olabilir. Çok sıcak içilmesi yemek borusu ve ağızın iç kısmına zarar verebilir. Ihlamurun demlendikten sonra kaynatılması sakıncalı olabilir.

Ihlamur, bazı kişilerde hassasiyet nedeniyle alerjik reaksiyonlara neden olabilir. kullanılmadan önce doktora danışılmasında fayda vardır.

Gün içinde 3 fincandan fazla ıhlamur çayı içilmemesi gerekir.

Ihlamurun bazı ilaçlar ile etkileşime girmesi söz konusudur. Bundan dolayı özellikle de kalp hastalarının ıhlamur tüketmeleri genellikle tavsiye edilmemektedir.

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