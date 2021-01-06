Ihlara Vadisi nerede, hangi ilimizdedir? Ihlara Vadisi giriş ücreti 2021 - Ihlara Vadisi Nevşehir

Dünyanın en büyük kanyonları arasında sayılan Ihlara Vadisi, Hristiyanlığın kuruluş yıllarından beri önemli bir dini merkez olmuş. Vadide sayısız kilise ve tarihi yaşam alanı bulunuyor. Bu özelliğiyle diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini taşıyor.

Bulunduğu bölgenin en popüler ve göz kamaştırıcı yerlerinden. Ihlara Vadisi uzun ve yorucu bir parkur ama gördükleriniz, hissettikleriniz 'buna değer' dedirtiyor. Ihlara köyünden başlayıp Belisırma köyünde sonlanan 6 kilometrelik yürüyüş güzergahı boyunca tarihi kiliseler, şapeller bulunuyor.

IHLARA VADİSİ NEREDE

Ihlara, Aksaray ilinin Güzelyurt ilçesine bağlı bir belediye. Ihlara vadisi Kapadokya bölgesine yakın olduğu için buradan da sıklıkla ziyaret ediliyor.

Aksaray - Ihlara Vadisi arası 40 km

Kapadokya - Ihlara Vadisi arası 92 km

Ihlara Vadisi yol tarifi için buraya tıklayın.

IHLARA VADİSİ HAKKINDA BİLGİ

Ihlara Vadisi kaç km?

Vadi 18 kilometre uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğindedir.