Ihlara Vadisi nerede, hangi ilimizdedir? Ihlara Vadisi giriş ücreti 2021 - Ihlara Vadisi Nevşehir

Dünyanın en büyük kanyonları arasında sayılan Ihlara Vadisi, Hristiyanlığın kuruluş yıllarından beri önemli bir dini merkez olmuş. Vadide sayısız kilise ve tarihi yaşam alanı bulunuyor. Bu özelliğiyle diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini taşıyor.
Bulunduğu bölgenin en popüler ve göz kamaştırıcı yerlerinden. Ihlara Vadisi uzun ve yorucu bir parkur ama gördükleriniz, hissettikleriniz 'buna değer' dedirtiyor. Ihlara köyünden başlayıp Belisırma köyünde sonlanan 6 kilometrelik yürüyüş güzergahı boyunca tarihi kiliseler, şapeller bulunuyor.
Ihlara, Aksaray ilinin Güzelyurt ilçesine bağlı bir belediye. Ihlara vadisi Kapadokya bölgesine yakın olduğu için buradan da sıklıkla ziyaret ediliyor.
Aksaray - Ihlara Vadisi arası 40 km
Kapadokya - Ihlara Vadisi arası 92 km
Ihlara Vadisi yol tarifi için buraya tıklayın.
Ihlara Vadisi kaç km?
Vadi 18 kilometre uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğindedir.
Ihlara Vadisi kaç merdiven?
Vadiye 382 basamakla iniliyor.
Ihlara Vadisi kamp
Vadi boyunca ücretli ve ücretsiz kamp yapılabilecek alanlar mevcut.
Ihlara Vadisi'nde yeme-içme
Melendiz Çayı’nın üzerine kurulan çardaklarda dinlenebilir, bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Vadide çeşitli mekanlar ve büfeler yer alıyor.
Ihlara Vadisi açık mı?
Evet, Ihlara Vadisi örenyeri şuan için hafta içi açık durumda.
Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı’nın binlerce yılık aşındırması sonucunda oluşmuş. Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi boyunca araziyi derin ve sarp bir biçimde yarmak suretiyle, vadi boyunca görkemli ve çarpıcı güzellikler meydana getiriyor.
Melendiz Dağları’ndan kaynaklarını alan küçük akarsular birleşerek, güneydoğu-kuzeybatı yönünde akıyor ve Mamasın Barajı’na ulaşıyor. Melendiz Çayı, vadi boyunca otuza yakın menderes çiziyor. Ilısu ile Selime arasındaki uzaklık kuş uçuşu 10 kilometre olmasına karşılık, akarsuyun menderesler çizerek akması nedeniyle gerçek uzaklık 18 kilometreyi buluyor.
Kanyon boyunca akan Melendiz sebebiyle, bölgenin eski sakinlerine “dönerek akan suyun halkı”, yani “Peristremma” deniyormuş.
Ihlara Vadisi’nin doğal oluşumu, korunaklı yapısı, burayı Hıristiyan dininin önemli merkezlerinden biri haline getirmiş. 4. yüzyıldan itibaren önemli bir manastır merkezi haline gelen Ihlara Vadisi’nde, yapıldığı dönemin resim sanatı özelliklerini barındıran pek çok kilise yer alıyor. Vadide yer alan, yaptıranı belli olan kiliselerin kesin tarihlendirilmesi güç.
Vadi, doğal yapısı itibarıyla, IV. yüzyıldan itibaren keşişler ve rahipler tarafından bir inziva yeri olarak kullanılmış. Vadide yer alan freskli kiliselerde İsa’nın Doğumu, Meryem’e Müjde, Ziyaret, Mısır’a Kaçış, Son Akşam Yemeği gibi sahneler betimlenmiş.
Öylesine büyük bir alandan ve eski bir geçmişten bahsediyoruz ki Ihlara Vadisi gez gez bitmez. Belisırma, Ihlara ve Gelveri’yi (Güzelyurt) kapsayan bölgede, 382 basamaklı merdivenden inip yemyeşil bir vadi tabanını takip ederseniz, pek çok kilise ve yaşam alanlarıyla karşılaşırsınız. 305 kiliseden yalnızca 14'ü ziyarete açık.
Ihlara Vadisi giriş ücreti 2021 yılı için 45 TL. Müze kart geçerli.
Ziyaret saatleri;
Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 08:00
Kapanış Saati: 18:30
Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 16:00
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