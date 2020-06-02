HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ihlara Vadisi, ziyarete açıldı

Ihlara Vadisi, ziyarete açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2020 09:43 | Son Güncelleme

Kapadokya'nın başlangıç noktası olarak bilinen Ihlara Vadisi, yeniden turizme açıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan vadi ziyaretçileri, görevliler ateş ölçtükten sonra maske ve sosyal mesafe kuralları doğrultusunda vadiyi gezebiliyor.

Tarihi kaynaklardaki adı 'Peristremma' olan Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı'nın binlerce yılık aşındırması sonucu oluştu. 18 kilometre uzunluğunda, 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğinde kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi; bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunu bir arada buluşturuyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÖREN YERLERİ ARASINDA

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi’ni yılda 500 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında gösterilen Ihlara Vadisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta ziyaret kapatılmıştı.

Vali, normalleşme süreciyle dün yeniden ziyarete açıldı.

Ihlara Vadisi, ziyarete açıldı

Ankara'dan Ihlara Vadisi'ni gezmeye gelen İngilizce öğretmeni Muharrem Selçuk, ''Gezmeyi ve doğayı çok seviyorum. 1 Haziran’dan itibaren yasakların kalmasıyla birlikte fazla kimse gelmeden Ihlara Vadisi'ne geldim. Girişte ateşimiz ölçüldü ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemiz istendi" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
''Şu an vadi çok güzel ve çok fazla kişi de yok. Daha önce de birkaç kez arkadaşlarımla gelmişti. Burasının doğal yapısı beni büyülüyor. İçinden akan Melendiz Çayı ve kiliseleriyle bir doğa harikası olan bir yer. Herkesin gelip görmesini isterim. Aksaray sınırları içerisinde bir yer. Tarihe tanıklık etmek isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer. Bu mevsimde havalar aşırı sıcak değil tam yürüyüş ve gezi yapılacak bir ortam var."
Eşiyle gezinti yapan Şirin Erdoğan ise ''Bu koronavirüs ile mücadele kapsamında günlerimizi evlerimizde geçirdik. Sokağa çıkma yasaklarından dolayı bizde mağdur kaldık. 1 Haziran itibarıyla normal yaşantımıza geri döndük. Daha önce de sık sık burayı ziyaret ettim. Şu an burası çok sakin. Yeşillik ve sakinliğin tadını çıkarıyoruz. Burada gezip dolaşıp fotoğraflar çektim'' diye konuştu. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

Survivor malikanesinin sahibi belli oldu! Acun o ismi açıkladı

Survivor malikanesinin sahibi belli oldu! Acun o ismi açıkladı

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’deki lokantada ilginç koronavirüs önlemi

Lokantada ilginç koronavirüs önlemi

Kahvehanede cep telefonuyla okey oynadılar

Oyun yasaklanınca bu yönteme başvurdular

Aydın'ın Didim ilçesinde domuz sürüsü paniği!

Domuz sürüsü paniği! Yerleşim yerlerine indiler

Küçükçekmece'de plastik şişe yüklü kamyonet alt geçide sıkıştı

Kamyonet alt geçide sıkıştı

Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Liseli Hayriye Nur, bulunduktan 15 gün sonra yeniden kayboldu

Bulunduktan 15 gün sonra yeniden kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.