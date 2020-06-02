Ihlara Vadisi, ziyarete açıldı

Tarihi kaynaklardaki adı 'Peristremma' olan Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı'nın binlerce yılık aşındırması sonucu oluştu. 18 kilometre uzunluğunda, 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğinde kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi; bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunu bir arada buluşturuyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÖREN YERLERİ ARASINDA

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi’ni yılda 500 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında gösterilen Ihlara Vadisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta ziyaret kapatılmıştı.

Vali, normalleşme süreciyle dün yeniden ziyarete açıldı.