HABER

İhlas ailesi iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi çalışanları geleneksel iftar programında bir araya geldi.İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi çalışanları Ramazan vesilesiyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İhlas ailesi iftarda bir araya geldi

İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi çalışanları geleneksel iftar programında bir araya geldi.
İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi çalışanları Ramazan vesilesiyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Düden Park’ta düzenlenen iftar programına Gazipaşa’dan Kaş’a kadar yaklaşık 100 çalışan katıldı.
Yemekte bir konuşma gerçekleştiren İhlas Pazarlama Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Nihat Karataş, "Bize duyulan teveccühle her gün bir hedefe koştuk. Bizleri hiç mahcup etmediniz. Gayret ve samimiyetle çalışan siz kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan-ı şerifin feyzinden bol bol istifade etmemizi cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Parolamız, birlik, beraberlik, sevgi ve muhabbet" ifadelerinde bulundu.

İhlas ailesi iftarda bir araya geldi

İhlas ailesi iftarda bir araya geldi

İhlas ailesi iftarda bir araya geldi

İhlas ailesi iftarda bir araya geldi

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Kayseri'de 19 Mayıs, coşkuyla kutlandıKayseri'de 19 Mayıs, coşkuyla kutlandı
Bingöl'de, 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandıBingöl'de, 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta kaybolan Nurcan Sade'den kahreden haber!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.