İhlas ailesi iftarda bir araya geldi

İhlas Pazarlama Ankara bayi müdürleri ve İhlas çalışanları, geleneksel iftar programında bir araya geldi.

İhlas Pazarlama Ankara personeli, bayi müdürleri geleneksel iftar programı kapsamında Metropolitan Hotel’de bir araya geldi. İhlas Pazarlama AŞ (İPAŞ) Genel Müdürü Orhan Korkusuz ve Ankara Bölge Koordinatörü Sami Yaşar, iftar öncesinde genel bir değerlendirme yaparken, yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. İftar sonrasında ise İPAŞ personeli ile zirve toplantısı yapıldı.



