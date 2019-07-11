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İhlas Haber Ajansı, 15 Temmuz’u üçüncü yılında da unutturmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Türk ve dünya medyasına gelişmeleri aktaran tek haber kurumu olan İhlas Haber Ajansı, darbe girişiminin 3.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Türk ve dünya medyasına gelişmeleri aktaran tek haber kurumu olan İhlas Haber Ajansı, darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, hafızaları tazelemek amacıyla “15 Temmuz hain darbe girişimini unutma, unutturma” fotoğraf sergilerinin ilkini Eyüpsultan’da açtı. İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir’de toplam 9 noktada açılacak sergiler, 17 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında yapmış olduğu yayınlarla adeta darbe girişiminin püskürtülmesinde büyük rol oynayan İhlas Haber Ajansı, o gece Türk ve dünya medyasına servis ettiği fotoğraf ve görüntülerden oluşan “unutma, unutturma” isimli fotoğraf sergisinin ilkinin açılışını Eyüpsultan Meydan’da gerçekleştirdi.
63 fotoğraftan oluşan sergide İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği unutulmaz kareler yer aldı. Serginin açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sergide, İHA muhabirleri çektikleri fotoğrafların hikayelerini anlattı.
İstanbul Havalimanı, Sultanahmet Meydanı, Üsküdar Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Anıtında açılacak sergiler, 17 Temmuz’a kadar ziyaretçilere kapılarını açık tutacak.

“O sınavdan başarıyla çıkanlar bugün yine göğsünü gere gere ortada dolaşabiliyor”
15 Temmuz’u hatırlatmak gerektiğini aktaran Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Hatırlatmak lazım. Tarihi süreçleri insanlarımız çabuk unutuyorlar. Çabuk unutulunca hatalar tekrarlandığında da onu yeni bir hata gibi algılıyorlar. Bu bir akıl tutulmasıydı. Bu akıl tutulmasını tekrar vatandaşa hatırlatarak insanlar aklını kiraya verdiği zaman neler yapabiliyor? Onu çok net bir şekilde ortaya koymuş olduk. 15 Temmuz medyanın da sınav verdiği bir dönemdi. Sınav her zaman olmaz. Bazı zor zamanlarda herkes sınavdan geçer. 15 Temmuz da herkesin bir sınavıydı. O sınavdan başarıyla çıkanlar da bugün yine göğsünü gere gere ortada dolaşabiliyorlar” dedi.

“Çizdiğimiz haber anlayışıyla darbenin gidişatında rol oynadık”
Ekibiyle gurur duyduğunu belirten İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, “15 Temmuz gecesi biz bu işin rengini öğrendikten sonra, bunun hain bir darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra ekibimle birlikte hiç tereddüt etmeden derhal görevimizin başına geçtik. Ekibimizin her bir ferdini tebrik ediyorum. İstanbul’un her noktasında haber geçmeyi başladık. Öyle ki haber organları, büyük televizyonlar belki de sosyal medya dışında hiçbir yerden malzeme temin edemez haldeyken biz tüm İstanbul’u ve tüm Türkiye’yi hem Türk medyasına hem dünya medyasına bütün olayları geçtik. Ayrıca bu haberleri geçmenin yanı sıra verdiğimiz görüntülerle, arkadaşlarımızla birlikte çizdiğimiz bir haber anlayışıyla darbenin gidişatında da rol oynadık” diye konuştu.

“Vicdanım çok rahat, başım dik”
15 Temmuz gecesi köprüde darbeci askerlerin teslim olma görüntülerini çeken İhlas Haber Ajansı Muhabiri Oğuzcan Yazar, “O gece çok ekstra duygular yaşandı. Korktuk mu? Korktuk. Orada gelen insanların oluşturduğu tavır, duruş bizi cesaretlendirdi. Bu cesaret her saniye arttı. Oradaki birlikteliğin sayesinde darbe girişimi geri püskürtüldü. Darbeci hainler başarısız oldu. Annemizi, babamızı aradık. Helallik istedik. Oradan çıkamaya da bilirdik ama çok şükür o günleri atlattık. Şu an buradayız. Şu konuda vicdanım çok rahat. Birçok insan ne olduğunu kavrayamadan evlerinde otururken biz sokaklardaydık. Görevimizi yapıyorduk. İnsanlara bilgi aktarıyorduk. Duyurusunu da biz verdik. Bitişini de biz verdik. Böyle bir fotoğraf karesiyle tarihte yer edindik. Bu konuda vicdanım çok rahat. Başım dik. Sokaktaydık. İnsanlarımızın yanındaydık. Türkiye’nin yanındaydık” dedi.

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