İhlas Haber Ajansı’na dört ödül birden

Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’nin düzenlediği Meslekte Öne Çıkanlar Ödül Töreninde İhlas Haber Ajansı yılın haber ajansı seçilirken, toplamda 4 ödül birden kazandı. Balıkesir muhabirleri Hüseyin Tokmak en iyi fotoğraf, Ömer Kantarlıoğlu en iyi haber ve Murat Seyman da yerel medya ödülüne layık görülürken, yılın haber ajansı ödülünü İhlas Haber Ajansı Balıkesir Temsilcisi Bahadır Demirçeviren aldı.

Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Semra Aman Akyürek ve yönetim kurulu üyelerinin düzenlediği etkinlikte meslekte öne çıkanlara ödülleri verildi. Balıkesir’de ülkenin çeşitli yerlerinden gelen cemiyet başkanları ve gazetecileri ağırlayan cemiyet, meslekle ilgili toplantılar düzenleyerek, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gazetecilerin Balıkesir buluşmasının finali ise ödül töreniyle sona erdi.

Balıkesir Valisi Yazıcı: "Basın olmadan demokrasinin bir ayağı topal olur"

Meslekte öne çıkanlar ödül törenine katılan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, basını dördüncü kuvvet olarak nitelendirerek, “Basın olmazsa olmazımız, dördüncü kuvvet diyoruz, her şeyimiz. Gizli, saklı hiçbir şey kalmayan, şeffaf, demokratik toplumların olmazsa olmazı basınımız. Biz yerel basınımızdan memnunuz. Balıkesir’de yerel basının görevini iyi yaptığını düşünüyorum. Basın olmadan demokrasinin bir ayağı topal olur. Her zaman bunu ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla basın emekçileri başta olmak üzere tüm gazete sahiplerini, yazarları, bu alanda hizmet sunan, katkı sunan, emeğini koyan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.