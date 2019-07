İhlas Haber Ajansı’ndan Üsküdar meydana 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz’daki hain darbe girişimini yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı, Üsküdar Belediyesi’nin destekleriyle oluşturulan fotoğraf sergisinde ihanet gecesinin hafızalara kazınan ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları gözler önüne seriyor. Serginin Üsküdar’daki açılış töreni, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Kaymakam Murat Sefa Demiryürek’in katılımıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişimini görüntü ve fotoğraflarıyla Türkiye ve dünya gündemine an be an taşıyan İhlas Haber Ajansı (İHA), ihanet gecesinin akıllara kazınan fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı. Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle “15 Temmuz’u unutma, unutturma” sloganıyla oluşturulan fotoğraf sergisinin açılış töreni, Üsküdar Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Genel Müdür Yardımcısı Bilal Koç, Pazarlama Koordinatörü Ahmet Burak Varlık, Anadolu Yakası Bölge Müdürü Erhan Yılmaz, Üsküdar Belediyesi ve İhlas Haber Ajansı çalışanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören serginin açılışında konuşan İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, “İhlas Haber Ajansı, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin bütün şehirlerinde darbe kalkışmasını ve ona karşı olan müthiş mücadeleyi ve kıyamı görüntüleriyle ve fotoğraflarıyla tespit edip yurt ve dünya kamuoyuna anında aktarma özelliğine sahiptir. Bugün açacağımız bu sergide, bu detayları yansıtmaya çalışıyoruz. Medya olarak biz bu direnişte milletimizin safında yer aldık ve olayları olduğu gibi yansıttık. Verdiğimiz doğru enformasyon, doğru bilgi, halkın doğru bilgilenmesine, moral motivasyonun ve direncin arttırılması noktasında çok ciddi faydalar sağladı. Sergi açılışı için bize desteklerini veren sayın belediye başkanımıza ve Üsküdar Belediyesi yetkililerine ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Şu ’15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız’ sloganı, sıradan bir slogan değil. 15 Temmuz’u hem unutmamamız, hem de unutturmamamız adına akıl ve beden sağlığı yerinde olan herkesin üzerine düşen vazifeler var. Kimi kalemiyle, kimi fikriyle, zikriyle, kimi sanatıyla, kimi fotoğraflarıyla, kimi dualarıyla bu süreci asla unutturmamamız gerekiyor. Çünkü biz millet olarak gelenekleri olan, köklü bir milletiz. Köklü bir milletin tarihteki önemli sayfalarını asla unutmaması gerekir. Unutmadığımız için zaten dimdik ayaktayız, inşallah kıyamete kadar bu aziz milletimiz, gelecek nesillerimizle birlikte bu cennet vatanda var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA’nın hazırladığı fotoğraf sergisine değinen Başkan Hilmi Türkmen, “Bugün burada bir fotoğraf sergisi açılıyor. Bu sergide 15 Temmuz gecesinin, o ihanetin, bu ülkeye yaşatılmak istenen o alçaklığın fotoğrafları bütün çıplaklığıyla Üsküdarlı, İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor. Bu vesileyle İhlas Haber Ajansı’nın başta genel müdürümüz ve yetkililer olmak üzere bu fotoğrafları hazırlayan, sunan, o gecenin tüm zor şartlarına rağmen bu geceyi resmeden, gelecek nesillere aktarma adına, canı pahasına bu anlamlı eserleri hazırlayan bütün emekçi kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bunların hepsi tarihi bir vesikadır. Bu resimlere baktığımızda bu cennet vatanımızı ebediyen bizim yurdumuz olarak bırakmak adına hayatlarını feda eden şehitlerimizi ve o anlayışı, o fikri hep göz önünde canlandırmak lazım. O yüzden çok anlamlı bir sergi, çok anlamlı bir çalışma. Huzurlarınızda İhlas Haber Ajansı’na şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise konuşmasında, Üsküdar’ın 15 Temmuz için taşıdığı öneme dikkat çekti. Kaymakam Demiryürek, “Üsküdar’ın o gecede hakikaten apayrı bir yeri var. Çarpışmaların en yoğun olduğu yerler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy Polis Karakolu önü, Kuleli Askeri Lisesi’nin önü En fazla da şehidin verildiği yer. 48 vatan evladı o gece şehadet şerbetini içerek şehitlik mertebesine ulaştı Üsküdar’da. Bunlardan 24 tanesi ilçemizde mukim. Destanı canlı tutmak, gelecek nesillere doğru aktarmak, ancak bu tür kayıtların, sergilerin, seminerlerin ve eserlerin sayesinde mümkün olabilecektir. Destanı canlı tutmak adına sayın genel müdürümüz ve çalışma arkadaşlarının Üsküdar belediyemizle işbirliği içinde ortaya koymuş olduğu sergi, sizlerin beğenisine sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılışını simgeleyen kurdele, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmeni Kaymakam Murat Sefa Demriyürek, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve yöneticileri ile ilçe protokolü tarafından alkışlar eşliğinde kesildi. Sonrasında ise İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Başkan Hilmi Türkmen ve Kaymakam Sefa Demiryürek’e fotoğraf sergisindeki fotoğrafları gezdirerek bilgi verdi.