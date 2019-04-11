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İhlas Koleji ÇEKUD ile rekora imza attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:48 | Son Güncelleme

İhlas Koleji, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından geçen yıl başlatılan “Köklerimiz Bu Topraklarda” başlıklı doğayla buluşma ve fidan dikme etkinliğine katıldı.Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Türkiye’nin 81 ili ve yurt dışındaki ÇEKUD gönüllüleri ile birlikte aynı anda on binlerce tohumu ve fidanı toprakla buluşturdular.

İhlas Koleji ÇEKUD ile rekora imza attı

İhlas Koleji, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından geçen yıl başlatılan “Köklerimiz Bu Topraklarda” başlıklı doğayla buluşma ve fidan dikme etkinliğine katıldı.
Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Türkiye’nin 81 ili ve yurt dışındaki ÇEKUD gönüllüleri ile birlikte aynı anda on binlerce tohumu ve fidanı toprakla buluşturdular. Tüm merkezlerde aynı anda yapılan dikim işlemi ile kırılması güç bir rekor denemesi de başarıyla gerçekleştirilmiş oldu.
İstanbul’da Çatalca Ahmediye Köyü’ndeki etkinliğe katılan İhlas Koleji öğrencileri ellerindeki fidanları toprağa dikerek bu önemli organizasyona katkı sağladılar.
İhlas Koleji öğrencilerinin ÇEKUD tarafından Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt dışında gerçekleştirilen rekor denemeli bir organizasyona katıldığını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğayı korumak ne kadar önemliyse gençlerimizi ve çocuklarımızı da bu doğrultuda yetiştirmek ve bilgilendirmek zorundayız. Bu amaçla biz de okullarımızda düzenlediğimiz etkinliklerimizde öğrencilerimizi toprakla buluşturarak onların tohum ve fidan ekmelerini sağlıyoruz” dedi.

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