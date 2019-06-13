İhlas Koleji mezunlarına görkemli veda

Eğitim yılının sona ermesine sayılı günler kala Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törene İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul müdürleri, öğretmenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, öğrencilerini yuvadan yolcu ederken bir hüzün yaşadıklarını ancak onlara güzel bir eğitim verdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Okur, “Ülkemize sizin gibi güzide insanlar kazandırdığımız için çok mutluyuz. Işık hızında geçen son sınıfın ardından sırada hafta sonu katılacağınız üniversite sınavları var. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Törende İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin’in, öğrencilere vermiş olduğu röportaj da yayınlandı. Öğrencilerin okuldan ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını ifade eden Yeltekin, “Okulunuzdan, öğretmenlerinizden, arkadaşlarınızdan ayrıldığınız için bir hüzün yaşayabilirsiniz. Ancak önünüzde yaşanacak çok güzel yıllarınız var” dedi.

Geçtiğimiz yıl İhlas Koleji’nin elde etmiş olduğu Türkiye birinciliğine ve alınan derecelere vurgu yapan Yeltekin, “Geçtiğimiz yıl YKS Türkiye birincisi bizim okullarımızdan çıkarken, ilk yüzde de dokuz derece elde ettik. Abilerinizin ve ablalarınızın almış olduğu bu başarılarla mutlu olduk, gurur duyduk. Bu yıl mezun olacak öğrencilerimizin de girecekleri sınavlarda en güzel dereceleri alacaklarına inanıyorum. Bu konuda sizlere güveniyorum.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerine tavsiyelerde de bulunan Yeltekin, “Yaşamınızda adaletten yana asla taviz vermeyin. Adil davranın, insanlara eşit mesafede olun. Kul hakkına girmeyin, kul hakkı yemeyin. Başarı kendiliğinden gelecektir. Size bundan sonraki yaşantınızda mutluluklar diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından okul birincileri Rümeysa Tetik ve Elif Baymak okul kütüğüne isimlerini çaktılar.

Öğrencilerin temsili diplomalarını almalarıyla devam eden törenin sonunda öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladılar.



