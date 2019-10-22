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İhlas Koleji öğrencileri İhlas Medya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da müfredatta yer alan kitle iletişim araçları konusunu İhlas Medya Grubu’nda işlediler.Ders konusunda geçen gazete, radyo ve televizyon gibi yaygın kitle iletişim araçlarının kullanımını ve yayın tekniklerini İhlas Medya’da görev yapan uzmanlardan dinleyen öğrenciler merak ettikleri konularda sorular sordular.Gezi kapsamında İhlas Medya çatısı altında bulunan Türkiye Gazetesi, TGRT FM ve TGRT Haber’i de ziyaret eden öğrenciler medya organları hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra canlı yayını yakından takip ettiler.Medyanın gücüne vurgu yapan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, çocukların da artık küçük yaştan itibaren medya ile etkileşim içinde olduğunun altını çizdi.

Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da müfredatta yer alan kitle iletişim araçları konusunu İhlas Medya Grubu’nda işlediler.
Ders konusunda geçen gazete, radyo ve televizyon gibi yaygın kitle iletişim araçlarının kullanımını ve yayın tekniklerini İhlas Medya’da görev yapan uzmanlardan dinleyen öğrenciler merak ettikleri konularda sorular sordular.
Gezi kapsamında İhlas Medya çatısı altında bulunan Türkiye Gazetesi, TGRT FM ve TGRT Haber’i de ziyaret eden öğrenciler medya organları hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra canlı yayını yakından takip ettiler.
Medyanın gücüne vurgu yapan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, çocukların da artık küçük yaştan itibaren medya ile etkileşim içinde olduğunun altını çizdi. Yapılan ziyareti değerlendiren Yeltekin, “Öğrencilerimiz medyadaki haberlerin ve programların kendilerine nasıl ulaştığı hakkında güzel bilgiler edindiler. İhlas Medya’da işlenen ders vesilesiyle öğrencilerimiz medya sektöründeki meslekleri tanıma fırsatı bulurken belki de kendilerine gelecekte bu sektörde çalışma hedefini şimdiden koymuş oldular” dedi.

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