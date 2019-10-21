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İhlas Koleji öğrencileri, Osmanlı’yı yaşayarak öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Osmanlıca derslerini Arşiv Tarihçisi Erkan Kırın’ın rehberliğinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesinde işledi.Haziran 2013’de açılan ve 130 bin metrekarelik alanda önemli bir arşive sahip bulunan Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde İhlas Koleji öğrencileri Erkan Kırın’ın anlattıkları eşliğinde tarihe yolculuk yaptılar.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Osmanlıca derslerini Arşiv Tarihçisi Erkan Kırın’ın rehberliğinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesinde işledi.
Haziran 2013’de açılan ve 130 bin metrekarelik alanda önemli bir arşive sahip bulunan Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde İhlas Koleji öğrencileri Erkan Kırın’ın anlattıkları eşliğinde tarihe yolculuk yaptılar. Osmanlı Devleti’ne ait yaklaşık 100 milyon belgenin varlığı ile dikkat çeken külliyede öğrenciler arşivleri inceleme fırsatı da buldular.
Öğrenciler boğaz turuyla Osmanlı İmparatorluğu’nu yaşadılar
Arşivde işlenen dersin ardından düzenlenen boğaz turunda da öğrenciler İstanbul’un tarihi mekanlarını yine Erkan Kırın’ın anlatımıyla yakından tanıdılar.
Osmanlıca dersinin Osmanlı Arşivi Külliyesinde işlenmesinin öğrenciler adına son derece faydalı olduğuna vurgu yapan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, "Dünyanın en önemli arşiv merkezlerinden birinde öğrencilerimiz tarihimizi yakından tanıma fırsatını buldular. Ayrıca Osmanlıca dersini yerinde yaşayarak işlemeleri onların adına değerli bir tecrübe olduğuna inanıyorum" dedi. Yeltekin, ayrıca etkinlik boyunca öğrencilere rehberlik eden Erkan Kırın’a teşekkür etti.

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