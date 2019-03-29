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İhlas Koleji öğrencileri resim yarışmasında ilk iki sırayı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

Beylikdüzü ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

İhlas Koleji öğrencileri resim yarışmasında ilk iki sırayı aldı

Beylikdüzü ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 174. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim yarışmasında Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu öğrencisi Mustafa Mirmahmutoğulları ilçe birincisi oldu. Aynı okuldan Melis Özvatan ise ilçe ikincisi oldu.
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıldönümünü kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yarışmada birinci ve ikinci olan öğrencileri tebrik etti. Türk Polis Teşkilatı’nın gece gündüz demeden vatandaşların hizmetinde olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Polisimiz büyük fedakarlıklarla, sabırla ve kahramanca hepimizin aynı çatı altında güvenle yaşaması için üstün vazife anlayışıyla hizmet veriyor. Kuruluşundan itibaren bu yana geçen 174 yılda her zaman yanımızda olan Türk Polis Teşkilatı’na başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

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