İhlas Koleji öğrencileri, temel ilk yardım eğitimi aldılar

Acil durumlarda sağlık ekipleri gelene kadar yaralı ya da hasta bir insana nasıl müdahale edileceği konusunda Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi’nde “Temel İlk Yardım Eğitimi” semineri verildi.

İhlas Kolejinden mezun olduktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren ve halen Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi’ne devam eden Dr. İbrahim Sarbay seminere konuşmacı olarak katıldı. Sarbay, öğrencilere acil durumlarda nasıl ilk yardımda bulunabileceklerine dair önemli bilgiler verdi.

“Temel Yaşam Desteği” adı altında eğitime başlayan Sarbay, “Eğitim ve deneyimi ne olursa olsun herkes potansiyel bir hayat kurtarıcı olabilir. Örneğin kalp krizi geçiren bir insana ilk birkaç dakika içinde yapılacak müdahale o kişinin hayatta kalıp kalmamasını etkileyecek kadar önemlidir” dedi.

“Geçen her dakika hayatta kalma oranını yüzde 10 azaltıyor”

Sağlık ekipleri gelene kadar yapılacak yardımın önemine vurgu yapan Sarbay, “Geçen her dakika hastanın hayatta kalma oranını yüzde 10 azaltıyor. Siz sağlık ekiplerini aradıktan sonra geçen sürede bir ambulansın gelmesi ortalama 5-10 dakika arasında olduğu da düşünülürse yapacağınız müdahalenin önemi daha net ortaya çıkıyor” dedi.

İlk yardım sürecini anlatan Sarbay, önce bulunan yerin güvenliğinin sağlanmasını ardından hastanın durumunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. “Yanınızda birinin bayıldığını düşünün ilk yapmanız gereken şey bağırarak yardım istemek. Ondan sonra ya yanınıza gelen insanlara direktifle 112’yi arattırın ya da kimse gelemiyorsa siz arayın” diyen Sarbay, öğrencilere 112’yi aradıktan sonra hastanın durumu hakkında bilgi vermek gerektiğini ve son ana kadar da telefonu kapatmamak gerektiğini söyledi.

İkinci basamakta hastanın solunumunun kontrol edileceğini anlatan Sarbay, nefes ve nabız kontrolünün nasıl yapılacağını öğrencilere gösterdi. Sarbay eğitimin devam eden bölümlerinde temel ilk yardım eğitiminin en önemli unsurları olan kalp masajı ve suni solunumun hangi hastalara nasıl uygulanması gerektiğini anlattı.

Programın sonunda Dr. İbrahim Sarbay’a çiçek takdim eden okul müdürü Murat Demir, vermiş olduğu eğitimden dolayı Sarbay’a teşekkür etti.



