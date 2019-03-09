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İhlas Koleji öğrencisi ’sağlık’ temalı resim yarışmasında birinci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

İstanbul Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Çocuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık” konulu resim yarışmasında Özel İhlas Bizimevler İlkokulu öğrencisi Zehra Bennu Özkan İstanbul birincisi oldu.İlköğretim 3.

İstanbul Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Çocuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık” konulu resim yarışmasında Özel İhlas Bizimevler İlkokulu öğrencisi Zehra Bennu Özkan İstanbul birincisi oldu.
İlköğretim 3. ve 4. sınıf kategorisinde yarışan Özkan, birincilik ödülünü 11 Mart Pazartesi günü yapılacak olan törende alacak. Aynı zamanda Özkan’ın birinci olan eseri de ödül töreninde sergilenecek.
Okul müdürü Emre Çelik, öğrencilerinin resme karşı olan sevgisinin karşılığını aldığı için mutlu olduklarını söyledi. Birinci olan eserin Özkan’ın tamamen kendi duygu dünyasını yansıttığını ifade eden Çelik, "Öğrencimiz hazırladığı eserinde doktorlar ve sağlık konusunda duygu düşüncesini resmetti. Biz de kendisini motive ederek yardımcı olduk. Düzenlenecek olan ödül törenine katılarak bu başarısını alkışlayacağız" dedi.
Öğrencileri Zehra Bennu Özkan’ı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, başarılarının devamını diledi. Öğrencilerin yeteneklerini geliştirecekleri yarışmalara katılmalarını desteklediklerini vurgulayan Yeltekin, "Sporda ya da sanatta yetenekli öğrencilerimizi öğretmenlerimiz vasıtasıyla destekliyor, onların yarışmalara katılımlarını sağlıyoruz. Kurduğumuz sosyal ve sportif kulüplerde öğrencilerimizin akademik çalışmalarının yanında sosyal gelişimlerine yardımcı oluyoruz. Bu kulüplerdeki çalışmalara katılan öğrencilerimiz katıldıkları yarışmalarda değerli dereceler elde ederek hem kendilerini hem de bizleri mutlu ediyorlar" dedi.

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