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İhlas Koleji öğrencisinden anlamlı birincilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

Özel bir okul tarafından düzenlenen “Su Günü” Karikatür, Fotoğraf ve Poster Yarışması’nda Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencisi Hatice Ebrar Ağca İstanbul birincisi oldu.İstanbul genelinde 47 eserin katıldığı yarışmada iki eserle finale kalan İhlas Koleji öğrencisi Hatice Ebrar Ağca yapmış olduğu çalışma ile birinciliğe uzandı.Dünya üzerinde su kaynaklarının azaldığına dikkat çeken Ağca, kaynakların giderek yok olduğu dünyamızda suyu korumak için çalışmaların hızlanması gerektiğini söyledi.

İhlas Koleji öğrencisinden anlamlı birincilik

Özel bir okul tarafından düzenlenen “Su Günü” Karikatür, Fotoğraf ve Poster Yarışması’nda Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencisi Hatice Ebrar Ağca İstanbul birincisi oldu.
İstanbul genelinde 47 eserin katıldığı yarışmada iki eserle finale kalan İhlas Koleji öğrencisi Hatice Ebrar Ağca yapmış olduğu çalışma ile birinciliğe uzandı.
Dünya üzerinde su kaynaklarının azaldığına dikkat çeken Ağca, kaynakların giderek yok olduğu dünyamızda suyu korumak için çalışmaların hızlanması gerektiğini söyledi. Eserinin birinci olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ağca, kendisine destek olan öğretmenlerine teşekkür etti.
Ağca’yı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, su gibi hassas bir konuda çok özel bir eserle birincilik kazandıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda yine su ile alakalı resim yarışmalarında birincilikler aldıklarını ifade eden Yeltekin, “Öğrencilerimize verdiğimiz değerler eğitimi derslerinde doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını özellikle vurguluyoruz. Çevresine duyarlı ve saygılı gençler yetiştiriyoruz” dedi.

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