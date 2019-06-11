HABER

İhlas Koleji TYT ve AYT’ye hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Üniversiteye giriş sınavlarına sayılı günler kala İhlas Eğitim Kurumları TYT ve AYT’nin son provasını gerçekleştirdi.Özel bir üniversitede gerçeği ile bire bir koşullar altında düzenlenen sınava İhlas Kolejinin Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde bulunan liselerin son sınıf öğrencileri katıldı.İki oturum halinde düzenlenen sınavların ilk gününde TYT uygulaması yapıldı.

İhlas Koleji TYT ve AYT’ye hazır

Üniversiteye giriş sınavlarına sayılı günler kala İhlas Eğitim Kurumları TYT ve AYT’nin son provasını gerçekleştirdi.
Özel bir üniversitede gerçeği ile bire bir koşullar altında düzenlenen sınava İhlas Kolejinin Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde bulunan liselerin son sınıf öğrencileri katıldı.
İki oturum halinde düzenlenen sınavların ilk gününde TYT uygulaması yapıldı. Saat 10.15’de başlayan sınav için öğrencilerin en geç 10.00’da sınav yerinde olma zorunluluğu getirilirken sınava girişte öğrencilerin üstleri arandı. Öğrencilerin yanlarında getirdikleri cep telefonu, çanta, kalem gibi eşyalar sınav salonuna alınmazken ihtiyaçları olan kalem, silgi ve su kendilerine verildi.
İkinci gün ise aynı şartlar altında AYT denemesi yapılırken öğrenciler her iki sınavda da başarılı olmak için ter döktüler.
Öğrencilerinin 15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan sınavlar öncesinde kendilerini test etmek açısından önemli bir denemeye girdiklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin geçen yıl elde ettikleri YKS Türkiye birinciliğinin ardından bu yıl da benzer bir başarıyı beklediklerini ifade etti. Uyguladıkları hazırlık programları ve sayısız deneme sınavı ile öğrencilerinin sınava en hazır şekilde gireceklerine vurgu yapan Yeltekin, “Gerçeğiyle bire bir olarak düzenlediğimiz son deneme sınavımızda öğrencilerimizi psikolojik olarak da sınavlara hazırlamayı hedefledik. Sınav günü için değerli bir tecrübe edindiklerine inanıyorum. Bu vesileyle de sınavlara girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

İhlas Koleji TYT ve AYT’ye hazır

İhlas Koleji TYT ve AYT’ye hazır

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Binali Yıldırım “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider”Binali Yıldırım “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider”
Tuna Nehri’nde batan teknenin enkazı çıkarıldıTuna Nehri’nde batan teknenin enkazı çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

O teröristin kimliği ortaya çıktı!

Iğdır'da, teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi

Hain saldırı! Çatışma çıktı

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.