İhlas Koleji yeni birincilikler için kampa girdi

Her yıl üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla şehir dışında kampa giren İhlas Koleji öğrencileri bu yıl da bir haftalık kamp için Afyon’u seçtiler.

Afyon’da bulunan Maythermal Resort&Spa Hotel’de düzenlenen YKS kampında Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri branş öğretmenleri eşliğinde günde sekiz saat ders çalışarak üniversite sınavına hazırlıklarını sürdürdüler.

Kamp boyunca günde ortalama 450 soru çözen öğrenciler ayrıca branş öğretmenleriyle de bire bir ders çalışarak eksiklerini giderdiler.

Bir haftalık kampın sonunda pasta kesen öğrenciler kendilerine bu imkanı sağlayan ve yalnız bırakmayan öğretmenlerine ve İhlas Koleji yöneticilerine teşekkür ettiler.

Kampa katılarak öğrencilere destek veren İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin yorucu ama verimli bir kampı geride bıraktıklarını ifade etti. Kamp süresince belirlenen program dahilinde öğrencilerin çalıştığına dikkat çeken Yeltekin: “Üniversite sınavlarına hazırlık aşamasında yeni yılla birlikte zorlu bir tempo bizi bekliyor. Bu dönem öncesinde eksiklerin giderilmesi ve önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek adına düzenlediğimiz kampımızın çok faydalı geçtiğine inanıyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl elde edilen YKS başarılarına vurgu yapan Yeltekin, “2018 YKS’de Türkiye birinciliği ve on ikinciliğinin yanı sıra ilk yüzde 9, ilk 500’de 20 dereceye imza attık. Bu yıl da hedefimiz yeni başarılar kazanmak. Bu konuda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize güveniyoruz” dedi.

