İhlas Koleji yeni eğitim yılına hazır

Yeni eğitim yılını açan İhlas Eğitim Kurumlarında bir hafta süren İhlas Mesleki Gelişim Programı (İMGEP) sona erdi. İhlas Koleji Marmara Evleri Kampüsü’nde gerçekleştirilen İMGEP atölye çalışmalarında konusunda uzman isimler İhlas Koleji öğretmenleriyle bir araya gelerek seminerler verdiler. İMGEP’in önemli konuşmacılarından olan Uzm. Dr. Kerem Dündar, beyin ve öğrenme ilişkisi konulu seminerinde kolejin öğretmenleriyle buluştu. MEB Müsteşarlığı yapmış ve aynı zamanda eski milletvekili olan Prof. Dr. Necat Birinci de İMGEP’de konuşmacı olarak yer aldı. Eğitimde hem öğretmen hem de yönetici olarak 50 yıllık bir tecrübeye sahip olan Birinci, öğretmenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Yabancı dil eğitimi kapsamında ise John Barth, Steve Ogden, Benek Arıoğlu Kolejin yabancı dil zümresi öğretmenlerine seminerler verildi. Bir haftalık programda Dr. Aylin Sözer Çapan, Dr. Türker Toker, Fatma Ayhan, Mehtap Şenkaya, Halil İbrahim Kökçü, Fatih Abadi, Yusuf Ocak gibi isimler de sunumları ve seminerleriyle İMGEP’de yer aldı.

Milli okçu Mete Gazoz İMGEP’e konuk oldu

Programın ilk açılış gününde İhlas Eğitim Kurumları çatısı altında 10. ve 20. çalışma yılını dolduran eğitimcilere ve personele plaket de takdim edildi. İkinci gün ise İhlas Koleji mezunu dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz. İMGEP’e konuk oldu. Beden eğitimi öğretmenlerinden Sadık Özaydın’ın moderatörlüğünde yapılan söyleşide Gazoz, kendine yöneltilen sorulara verdiği esprili cevaplarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Gazoz, gelecek kariyerinde ise en az üç olimpiyata daha katılarak madalya almak istediğini söyledi. Söyleşinin ardından İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Mete Gazoz’a günün anısına plaket ve çiçek verdi.

Yeltekin: “Önümüzdeki eğitim yılına çok iyi hazırlanıyoruz, yeni başarılar hedefliyoruz”

İMGEP sonrası açıklamalarda bulunan Genel Müdür Bedri Yeltekin, İMGEP boyunca mesleki gelişim anlamında önemli katkılar sağlayacak atölye çalışmaları yaptıklarını vurguladı. Çalışmalara katılan konuşmacılara teşekkür eden Yeltekin, “Konusunda kendini ispat etmiş çok değerli akademisyenleri ve uzmanları İMGEP seminerlerinde konuk ettik. Onların bizlere aktardıkları bilgilerin ve farklı bakış açılarının gerek yöneticilerimize, gerekse öğretmenlerimize büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Son iki yılda elde edilen başarılara da değinen Yeltekin, bu yıl 37 öğrencilerinin çeşitli üniversitelerin tıp fakültelerini kazandığına vurgu yaparak, “İki yıl önce yaptığım bir konuşmada 21 öğrencimizin tıp fakültesini kazandığını söylemiş ve mutlu olmuştum. Geçtiğimiz yıl ise YKS Türkiye birincisi İhlas Kolejinden çıkarken tıp fakültesini kazanan öğrenci sayımız da 31 oldu. Bu yıl baktığımızda bu rakam 37’ye yükseldi. Aynı zamanda diş hekimliği, eczacılık gibi bölümleri kazanan öğrencilerimizin sayısı da artınca ‘İhlas Kolejinin başarısı tıbben ispatlandı’ sloganını sosyal medyada reklam olarak kullandık. Yapmış olduğumuz bu reklam her mecrada büyük ilgi gördü, çok güzel geri dönüşler aldık. Bunun yanı sıra 55 öğrencimiz de çeşitli mühendislik ve mimarlık fakültelerini kazandı. Hukuk, işletme, iktisat ve eğitim fakültesi ile diğer alanlarda da öğrencilerimiz istedikleri ve arzu ettikleri bölümlere yerleştiler. Bizleri bu başarılarıyla gururlandıran başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni eğitim yılı için hazırlıklara devam ettiklerini de ifade eden Yeltekin, hedeflerinin mevcut başarıları koruyarak yeni başarılar elde etmek olduğunu söyledi.



