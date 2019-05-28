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İhlas Koleji’nde iftar programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

İhlas Eğitim Kurumları geleneksel iftar programını bu yıl Beylikdüzü Kampüsü’nde gerçekleştirdi.Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programa İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yöneticiler, öğretmenler ve diğer kurum çalışanları aileleriyle birlikte katıldılar.Yaklaşık iki saat süren programda İhlas Koleji ailesinin üyeleri birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadılar.Organizasyonda konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji olarak Ramazan ayının bereketini ve güzelliğini birlikte yaşadıklarını ifade ederek herkesin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutladığını söyledi.

İhlas Koleji’nde iftar programı düzenlendi

İhlas Eğitim Kurumları geleneksel iftar programını bu yıl Beylikdüzü Kampüsü’nde gerçekleştirdi.
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programa İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yöneticiler, öğretmenler ve diğer kurum çalışanları aileleriyle birlikte katıldılar.
Yaklaşık iki saat süren programda İhlas Koleji ailesinin üyeleri birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadılar.
Organizasyonda konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji olarak Ramazan ayının bereketini ve güzelliğini birlikte yaşadıklarını ifade ederek herkesin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutladığını söyledi. Eğitim yılının artık sonlarına geldiklerini ifade eden Yeltekin, “2018-2019 eğitim öğretim yılı bizim için birçok başarıyı elde ettiğimiz çok güzel bir yıl oldu. YKS birinciliğimizin yanı sıra birçok öğrencimiz önemli dereceler elde ettiler. Yine öğrencilerimiz çok değerli üniversitelere yerleştiler. Akademik başarılarımızın yanında sosyal ve sportif alanlarda da bizleri mutlu eden başarılar kazandık. Bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen İhlas Koleji ailesinin tüm üyelerine teşekkür ederim” dedi.

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