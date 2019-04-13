İhlas Koleji’nde Marmara Talks rüzgarı

Dünyada büyük ilgi gören TED konuşmalarının simülasyonu niteliğindeki “Marmara Talks” Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından düzenlendi.

Her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen programa İhlas Eğitim Kurumları Akademik Koordinatörü Selahattin Çolak, okul müdürü Hakkı Okur, müdür yardımcıları, Yabancı Diller Bölüm Başkanı Rukiye Şahin, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrencilerin yabancı dillerinin daha ileri seviyede olmasını sağlamak ve öz güvenlerini artırmak için yapılan programda öğrenciler tüm yeteneklerini ortaya koydular.

Programda öğrenciler hem İngilizce hem de Almanca dillerinde kişisel gelişim, politika, teknoloji, dil öğrenimi, spor, sağlık, tarih gibi konularda konuşmalar yaparak fikirlerini dinleyicilere aktardı. Ayrıca karaoke şovlar ve stand-up gösterileri programa renk kattı.

Okur: “Öğrencilerimizin performansı oldukça etkileyiciydi”

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen okulun Yabancı Dil Zümresi Başkanı Ayşe Ölmez’e ve öğrencilere teşekkür eden okul müdürü Hakkı Okur, sahnedeki performansların oldukça etkileyici olduğunu söyledi. Öğrencilerinin yabancı dilde yapmış oldukları konuşmaların dikkat çekici olduğunu ifade eden Okur, İhlas Koleji olarak hedeflerinin tüm öğrencilerin yabancı dil seviyelerini en üst noktaya taşımak olduğunu belirtti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her yıl düzenlenen Marmara Talks programında öğrencilerin belirlenen konularda yabancı dilde sunumlar yaptıklarını ifade etti. Yabancı dil eğitiminin önemine vurgu yapan Yeltekin, “Geliştirmiş olduğumuz yabancı dil eğitimi sayesinde öğrencilerimiz katıldıkları yarışmalarda ve konferanslarda dereceye girerek başarılar kazanıyorlar. Düzenlenen Model Birleşmiş Milletler organizasyonlarında dünya sorunları üzerine fikirlerini rahatlıkla dile getiriyorlar” dedi.



