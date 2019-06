İhlas Kolejinde mezuniyet coşkusu

İhlas Eğitim Kurumları, Bahçelievler Kampüsü’nde bulunan Özel İhlas Anadolu Fen ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törene İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldılar. Okulun müzik grubunun seslendirdiği şarkılarla başlayan törende, öğrencilerle yapılan röportajlar, yıl içinde yapılan TEDEd Club Ihlas College organizasyonundan görüntüler yer aldı.

Okul Birincileri Okul Yaş Kütüğüne İsimlerini Çaktılar

Törende ayrıca okullarını birincilikle bitiren öğrenciler de açıklandı. Özel İhlas Fen Lisesi birincisi Bensu Satılmış, Özel İhlas Anadolu Lisesi birincisi Osman Buğra Çiftçi ve Özel İhlas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincisi Oğuzhan Ballı okulun yaş kütüğüne isimlerini çaktılar.

Programın sürprizi ise Fatih Belediyesi Mehteran Takımı’nın yapmış olduğu gösteriydi. Birbirinden güzel mehter marşları seslendiren mehter takımını davetliler keyifle dinlediler.

Okul müdürü Murat Demir yapmış olduğu konuşmasında 19. Mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini ve bu süreçte 1998 mezun vermenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Üniversite sınavını artık geride bıraktıklarını ifade eden Demir, mezunlara okuyacakları üniversitelerde ve bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi. Mezunlardan hayatları boyunca hakkaniyetle ve adaletle işlerini yapmalarını isteyen Demir, “Anne babalarınızı üzmeyin. Onların her daim dualarını alın, saygı ve hürmet gösterin. Kul hakkından korkun. Gittiğiniz yere hayat götürün, neşe götürün.” dedi.

Öğrencilerle yapmış olduğu röportajı yayınlanan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, öğrencilerin, öğretmenlerinden, arkadaşlarından ve okullarından ayrıldıkları için hüzünlü olduklarını kendilerinin de evlatları gibi sevdikleri öğrencileri uğurlamanın burukluğunu yaşadıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl İhlas Kolejinin elde etmiş olduğu Türkiye birinciliğine ve alınan derecelere vurgu yapan Yeltekin, “Geçtiğimiz yıl yakalamış olduğumuz başarıların ardından sizlerin de YKS’den çok başarılı sonuçlar alacağınıza inanıyorum.” dedi.

Öğrencilerine tavsiyelerde de bulunan Yeltekin, “Bundan sonraki yaşantınızda her zaman adaletli olun. Adil davranın. Özellikle kul hakkı yemeyin. Hayatınızda bunlara dikkat ederseniz göreceksiniz Allah da size her konuda yardımcı olacaktır. Başarı da gelecektir.” dedi.

Sınıfların davet edilmesiyle birlikte öğrencilere temsili diplomaları verildi. Mezuniyet törenlerinin klasiği olan kep atma merasimiyle öğrenciler mezuniyetlerini doyasıya kutladılar.