İhlas Kolejinde yeni eğitim yılının ilk zili çaldı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için 2019-2020 eğitim yılının ilk ders zili çalarken İhlas Koleji okulları da bu güzel günde öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İhlas Kolejinin, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde bulunan okulları iki aylık yaz tatilinin ardından öğrencilerle buluştu.

Yeniden okuluna kavuşan öğrencilerin yanı sıra bu yıl ilk kez okula başlayan miniklerin heyecanı da görülmeye değerdi.

İhlas Koleji kampüslerinde yapılan programlarda okul müdürleri açılış konuşmaları yaptılar. Programlara konuşmacı olarak katılan İhlas Koleji mezunu öğrenciler de bu yıl sınava hazırlanacak olan arkadaşlarına tavsiyelerde bulundular.

Yeltekin: “Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir eğitim yılı olmasını diliyorum”

Öğrencileriyle yeniden bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yeni eğitim yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diledi.

İhlas Koleji olarak yeni eğitim yılı için hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Yeltekin, “Öğrencilerimizi nasıl daha iyi yetiştiririz, daha iyi ve başarılı insanlar olmalarına nasıl vesile oluruz diye eğitimci arkadaşlarımızla birlikte düşünerek fikirler ürettik ve bunları hayata geçirmeye başladık” dedi.

“2018 YKS’de yakalamış olduğumuz Türkiye birinciliğimizin yanı sıra son iki yılda 101 öğrencimiz çeşitli üniversitelerin tıp fakültelerini, 117 öğrencimiz mühendislik fakültelerini kazandı. Tüm bunların yanı sıra yakalamış olduğumuz yüksek yerleştirme oranımızla daha birçok bölüme öğrencilerimiz yerleştiler” diyerek açıklamalarını sonlandıran Yeltekin, hedeflerinin başarılarını daha da yukarıya çekmek olduğunu belirtti.



