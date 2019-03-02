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İhlas Koleji’nden resim yarışması birinciliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen “Milletin Sesi Mehmet Akif” konulu resim yarışmasında Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu öğrencisi Hatice Nur Özalp birinci oldu.Milli Eğitim Bakanlığı’nın “12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” için düzenlenecek programların ana teması olarak belirlediği “Milletin Sesi Mehmet Akif” kapsamında Beylikdüzü ilçesinde yapılan yarışmayı Hatice Nur Özalp kazanmayı başardı.Hatice Nur Özalp’in henüz üçüncü sınıfa gittiğini söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve büyük önem verdiğimiz değerler eğitimi ile öğrencilerimizin vatan, millet ve bayrak konusundaki duyarlılığını arttırıyoruz.

İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen “Milletin Sesi Mehmet Akif” konulu resim yarışmasında Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu öğrencisi Hatice Nur Özalp birinci oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın “12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” için düzenlenecek programların ana teması olarak belirlediği “Milletin Sesi Mehmet Akif” kapsamında Beylikdüzü ilçesinde yapılan yarışmayı Hatice Nur Özalp kazanmayı başardı.
Hatice Nur Özalp’in henüz üçüncü sınıfa gittiğini söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve büyük önem verdiğimiz değerler eğitimi ile öğrencilerimizin vatan, millet ve bayrak konusundaki duyarlılığını arttırıyoruz. Bu sayede çok küçük yaşta olmasına rağmen İstiklal Marşımızın ruhunu özümseyerek bunu resmeden ve yarışmada birinci olan Hatice Nur Özalp bizleri fazlasıyla mutlu etti. Kendisini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.

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