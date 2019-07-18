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İhlas Kolejinden YKS’de büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

İhlas Kolejinden YKS’de büyük başarı

Merakla beklenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. İhlas Koleji açıklanan sonuçlara göre geçtiğimiz yıl yakalamış olduğu yüksek başarıyı bu yıl da devam ettirdi.
Bu yıl ki sonuçlara göre İhlas Koleji, ilk yüzde 1, ilk 5 yüzde 6, ilk binde 9 ve ilk 5 binde toplam 80 derece elde etti.
Geçtiğimiz yılın YKS Türkiye Şampiyonu olan İhlas Kolejinin bu yılda başarılı çizgisini koruduğunu belirten İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sonuçlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Başarının bir ekip işi olduğunun altını çizen Yeltekin, “Liselerimizde üniversiteye hazırlık aşamasını 9. sınıftan itibaren başlatıyoruz. Bu hazırlıklar 12. sınıfla birlikte son safhaya giriyor. Bu yıl da öğrencilerimiz eğitim kadromuzun hazırlamış olduğu yoğun bir çalışma müfredatıyla sınavlara hazırlandılar. Tüm bu çalışmaların neticesinde yine başarılı sonuçlar almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla artık tercih sürecinin başladığına dikkat çeken Yeltekin, “Öğrencilerimiz rehber öğretmenler ile geleceklerine yön verecek üniversite tercihleri için bir araya gelmeye başladılar. Hedefimiz onları mutlu edecek meslekleri icra etmelerine vesile olmak. Tercih yapacak tüm öğrencilere de tavsiyem ilgi duydukları ve severek okuyacakları bölümleri tercih etmeleridir. Çünkü seçecekleri bölümler onların mesleki hayatlarını da tayin edecek” dedi.

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