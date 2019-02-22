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İhlas Kolejine SOBILMUN 2019’dan iki ödül birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Model Birleşmiş Milletler (MUN) organizasyonu kapsamında SOBILMUN 2019’a katılan Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Eren Açıkyıldız ve Taha Öztürk ödüle layık görüldüler.Prof.

İhlas Kolejine SOBILMUN 2019’dan iki ödül birden

Model Birleşmiş Milletler (MUN) organizasyonu kapsamında SOBILMUN 2019’a katılan Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Eren Açıkyıldız ve Taha Öztürk ödüle layık görüldüler.
Prof. Dr. Mümtaz Tarhan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin çeşitli okullarından öğrencilerin yer aldığı SOBILMUN 2019’da Eren Açıkyıldız Outstanding, Taha Öztürk’de Honorable Mention ödülünü kazandılar.
Öğrencilerin oluşturduğu birçok komitenin bir araya gelerek sorunları çözmek adına fikirler ürettiği SOBILMUN 2019’da II.Frederick komitesinde yer alan Outstanding ödüllü Eren Açıkyıldız, Muhteşem Frederick olarak bilinen ve Prusya’yı en güçlü Alman devleti yapmak isteyen II.Frederick’in 13 kişilik meclisini oluşturduklarını söyledi. Avrupa’yı fethetmek adına ortaya çıkan sorunlara çözümler ürettiklerini anlatan Açıkyıldız, “Sunduğumuz çözümler neticesinde Avusturya ve Rusya’ya savaş açıldı. Neredeyse halkın yarısını öldüren bir hastalık keşfedildi ve sonradan karantina altına alındı. Diplomatik manevralar savruldu, casuslar yakalandı ve suikast denemeleri başarısız oldu” dedi.
Honorable Mention ödülünü alan Taha Öztürk ise, DISEC komitesinde yer aldığını ve gelecekte meydana gelebilecek sorunlar hakkında geçerli çözüm yolları bulmaya çalıştıklarını söyledi. İki farklı konu üzerinde çalıştıklarını ifade eden Öztürk, “İlk konumuz olan Çin’in Güney Çin Denizinde yaptığı yapay adalar ve ihlal ettiği sınırları konuştuk. İkinci konumuzda ise yapay zeka ile üretilen robot askerlerin savaşlarda kullanılmasıydı. Her iki konuda da geçerli çözüm yolları bulduğumuza inanıyorum” dedi.
Yeltekin: “Öğrencilerimiz global sorunlara etkin çözümler ürettiler”
İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, SOBILMUN 2019’da ödül alan Eren Açıkyıldız ve Taha Öztürk’ü tebrik etti. Kurdukları MUN kulüplerinde öğrencilerin hem organizasyonlara hazırlandığını hem de yabancı dillerini geliştirdiklerine dikkat çeken Yeltekin, “Tamamen İngilizce yapılan MUN organizasyonlarında öğrencilerimiz global sorunlara ürettikleri fikirlerini İngilizce olarak akıcı bir şekilde komitelere sunuyorlar ve başarılar kazanıyorlar. Onların elde ettikleri başarılarda katkıları bulunan yabancı dil öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
İhlas Kolejinin yabancı dil eğitimine de dikkat çeken Yeltekin, anaokulundan başlayarak öğrencilerine yabancı dil eğitimi verdiklerini ifade ederek, “Öğrencilerimiz için hazırladığımız müfredat dâhilinde onların hem akademik hem de gelecekteki çalışma hayatlarında kullanacakları yabancı dili en iyi şekilde öğrenmelerini hedefliyoruz. Katıldığımız yarışmalarda elde ettiğimiz derecelerden bu yolda başarıyla ilerlediğimizi açıkça görüyoruz” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

İhlas Kolejine SOBILMUN 2019’dan iki ödül birden

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