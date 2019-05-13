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İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:41 | Son Güncelleme

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, "Yılın Araştırmacı Yazarı Ödülü"ne layık görüldü.Dünya Markalar Derneği ve Ortak Derneği tarafından 9’ncusu düzenlenen "Geleneksel Zamanı Tersine Kuranlar Ödül Töreni", Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, "Yılın Araştırmacı Yazarı Ödülü"ne layık görüldü.
Dünya Markalar Derneği ve Ortak Derneği tarafından 9’ncusu düzenlenen "Geleneksel Zamanı Tersine Kuranlar Ödül Töreni", Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni öncesi misafirler ve ödül sahipleri iftar yemeğinde buluştu. Ödül töreninde İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar "Yılın Araştırmacı Yazarı Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü Yaşar’ı temsilen BHS Grup Medya Yöneticisi Atakan Taşur’un elinden TGRT Haber Ankara Müdürü Ahmet Sözcan aldı. Törende ayrıca eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir adına Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ve oyuncu Tamer Karadağlı da ödül aldı.

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