HABER

İhlas Medya Grubuna Altın Bosphorus Ödülleri’nde 3 ödül birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:42 | Son Güncelleme

Down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen 2019 Altın Bosphorus Ödülleri sahiplerini buldu.

İhlas Medya Grubuna Altın Bosphorus Ödülleri’nde 3 ödül birden

Down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen 2019 Altın Bosphorus Ödülleri sahiplerini buldu. “Yılın Polis Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Doğan Can Cesur, aynı zamanda “Yılın En İyi Haber Ajansı” seçilen İHA’nın da ödülünü birlikte aldı. TGRT Haber Spikeri Alper Altun ise, “Yılın Erkek Haber Spikeri” ödülüne layık görüldü.
Kahya Medya tarafından down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen 2019 Altın Bosphorus Ödülleri sahiplerini buldu. Sarıyer Baltalimanı’ndaki ünlü bir restoranda düzenlenen organizasyona, ünlü sanatçılar Serdar Ortaç, Yılmaz Morgül, Ahmet Selçuk İlkan, Ferman Toprak, Betül Demir, Umut Akyürek, Serkan Kaya, Şebnem Schaefer, ünlü modacı İvana Sert ve iş dünyasının yanı sıra, sanat, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı.

İhlas Medya Grubuna 3 ödül birden
Renkli görüntülere sahne olan gecede, İhlas Medya Grubu’da 3 ödüle layık görüldü. “Yılın Polis Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Doğan Can Cesur aynı zamanda “Yılın En İyi Haber Ajansı” seçilen İHA’nın da ödülünü birlikte aldı. TGRT Haber Spikeri Alper Altun ise, “Yılın Erkek Haber Spikeri” ödülüne layık görüldü. Ödülünü sunucu Gökay Kalaycıoğlu’nun elinden alan Cesur, “Böyle bir organizasyona gelen herkese teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Biz polis muhabirleri gerçekten sahada ve sokaklarda, sizler izleyebilesin diye tüm zorluklara ve tehlikelerin içerisine giriyoruz. Bunu bir çoğunuz görüyor ama bir çoğunuz da görmüyorsunuz. Gerçekten yaşadığımız tehlike bazen canımızı kaybetmeye ve yaralanmaya kadar gidebiliyor. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Yılmaz Morgül sahneye gaz maskesiyle çıktı
Gökay Kalaycıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı gecede ilk olarak sahneye, “Yılın Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçısı” ödülüne layık görülen Yılmaz Morgül çıktı. Çevre vurgusu yapmak amacıyla gaz maskesiyle sahneye çıkan Morgül, “Yaşamak için Dünyayı Kurtar” pankartı açtı. Ardından şarkısını söyleyen Morgül ödülünü alması sonrasında sahneden ayrıldı. Morgül’ün ardından sahneye çıkan Serdar Ortaç, down sendromlu bireyle birlikte şarkı söyledi. Katılımcılardan beğeni ve alkış alan Ortaç, şarkısının ardından “Yılın Pop Sanatçısı” ödülünü aldı.
Programda yine “Yılın Gazetesi” ödülünü Akşam Gazetesi adına gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu alırken, 24 TV muhabiri Yavuz Oymak ise “Yılın Erkek Muhabiri” ödülünü aldı.

İhlas Medya Grubuna Altın Bosphorus Ödülleri’nde 3 ödül birden

İhlas Medya Grubuna Altın Bosphorus Ödülleri’nde 3 ödül birden

İhlas Medya Grubuna Altın Bosphorus Ödülleri’nde 3 ödül birden

İhlas Medya Grubuna Altın Bosphorus Ödülleri’nde 3 ödül birden

PARTNERÜnlülerin bu halini gören şoke oluyor!Ünlülerin bu halini gören şoke oluyor!
Aliağa’da Kuş Cenneti her mevsim rengarenkAliağa’da Kuş Cenneti her mevsim rengarenk
Uluslararası Radyocular Birliğinden İHA’ya ’En İyi Haber Ajansı’ ödülüUluslararası Radyocular Birliğinden İHA’ya ’En İyi Haber Ajansı’ ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

Ay'ın zıt açılarına dikkat!

İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul'da bu sabah!

Tekirdağ’da 42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sel sonrası evlerine ilk kez geldiler

Gördüğü manzara şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.