HABER
  4. İhlas Medya’ya 3 ödül birden

İhlas Medya’ya 3 ödül birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

İhlas Medya Grubu, BEN-BİR-SEN 10’uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri yarışmasında 3 ödüle layık görüldü.Ankara’da bir otelde düzenlenen 10’uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, STK Temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.2019 yılı içerisinde kritik noktalarda görev yapan ve yaptığı haberlerle ön plana çıkan gazeteciler ve kameramanlar 10’uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri gecesinde plakete layık görüldü.

İhlas Medya Grubu, BEN-BİR-SEN 10’uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri yarışmasında 3 ödüle layık görüldü.
Ankara’da bir otelde düzenlenen 10’uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, STK Temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
2019 yılı içerisinde kritik noktalarda görev yapan ve yaptığı haberlerle ön plana çıkan gazeteciler ve kameramanlar 10’uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri gecesinde plakete layık görüldü. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde canlı yayın yaptıkları esnada keskin nişancı saldırısına uğrayan ve yaşadıkları saldırı anlarını canlı bağlantı ile Türkiye’ye duyuran TGRT Haber Muhabiri Emre Kol ve TGRT Haber Kameramanı Burak Taştan ödüle layık görüldü. Taştan ödülünü AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’tan alırken; Kol ise şehir dışında başka bir ödül törenine katıldığı için ödülünü daha sonra alacak.
Öte yandan yazdığı köşe yazılarıyla, okurlarının dikkatini çeken Türkiye Gazetesi Köşe Yazarı İsa Karakaş’ta gecede ödüle layık görülenler arasında yerini aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAnnesinin intikamını alıyor!Annesinin intikamını alıyor!
İstanbul, ünlü saç tasarım sanatçıları Georgiy Kot ve Shafaq Novruz’u ağırladıİstanbul, ünlü saç tasarım sanatçıları Georgiy Kot ve Shafaq Novruz’u ağırladı
İnegöl’de kaçak telefon operasyonu:3 gözaltıİnegöl’de kaçak telefon operasyonu:3 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vampir kelebek ve istilacı böcek tehlikesi büyüyor! Tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldiler

Vampir kelebek tehlikesi büyüyor! Şimdi de...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu

'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı!

Kocaeli’deki masaj salonuna fuhuş baskını! Tutuklandılar

Masaj salonuna fuhuş baskını!

Son depremler! Marmara'da peş peşe 14 deprem

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Eşi tarafından dövüldü, gözünü kaybetti! "Dünyamı kararttı"

Onu bu hale eşi getirdi! "Dünyamı kararttı"

Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.