İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ı vakfın Bahçelievler’deki merkezinde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ı vakfın Bahçelievler’deki merkezinde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Ahmet Tuncer Akalın ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İhlas Pazarlama’nın İhlas’ın bütün faaliyetlerinin lokomotifi olduğunu belirterek, İhlas Vakfı yurtlarında yetişen ve yetişmekte olan insan kaynağı ile her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Akalın, İhlas Vakfının kurucusu merhum Enver Ören’in "Türkiye Gazetesi bir bayraktır" sözleri çerçevesinde vakıf çalışanları ve gönüllüleri ile birlikte bu bayrağı devamlı gönderde tutmak için azami gayret göstererek çalıştıklarını belirtti.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz da İhlas Vakfının faaliyetlerini ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini, İhlas Vakfı’nın Anadolu’daki yetişmiş insan gücünden, İhlas Pazarlama bayii ve bürolarının istifade etmesini arzuladıklarını söyleyerek, özellikle kurum kültürünün çalışanlara aktarılma noktasında destek beklediklerinin altını çizdi.

Görüşmenin sonunda, günün hatırası olarak İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, Orhan Korkusuz’a Silsile-i Aliyye Tablosu hediye etti.



