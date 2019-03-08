HABER

İhlas Pazarlama Genel Müdürü: "Kurum kültürü konusunda İhlas Vakfı ile birlikte çalışacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ı vakfın Bahçelievler’deki merkezinde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ı vakfın Bahçelievler’deki merkezinde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü: "Kurum kültürü konusunda İhlas Vakfı ile birlikte çalışacağız"

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ı vakfın Bahçelievler’deki merkezinde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ı vakfın Bahçelievler’deki merkezinde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Ahmet Tuncer Akalın ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İhlas Pazarlama’nın İhlas’ın bütün faaliyetlerinin lokomotifi olduğunu belirterek, İhlas Vakfı yurtlarında yetişen ve yetişmekte olan insan kaynağı ile her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Akalın, İhlas Vakfının kurucusu merhum Enver Ören’in "Türkiye Gazetesi bir bayraktır" sözleri çerçevesinde vakıf çalışanları ve gönüllüleri ile birlikte bu bayrağı devamlı gönderde tutmak için azami gayret göstererek çalıştıklarını belirtti.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz da İhlas Vakfının faaliyetlerini ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini, İhlas Vakfı’nın Anadolu’daki yetişmiş insan gücünden, İhlas Pazarlama bayii ve bürolarının istifade etmesini arzuladıklarını söyleyerek, özellikle kurum kültürünün çalışanlara aktarılma noktasında destek beklediklerinin altını çizdi.
Görüşmenin sonunda, günün hatırası olarak İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, Orhan Korkusuz’a Silsile-i Aliyye Tablosu hediye etti.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü:

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Her biri alanında öncü Türk kadınları sergide buluştuHer biri alanında öncü Türk kadınları sergide buluştu
3 bin 500 kadın, Türkiye haritası oluşturup erik dalı oynadı3 bin 500 kadın, Türkiye haritası oluşturup erik dalı oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıranlar hakkında mahkeme kararını verdi!

Vatan Şaşmaz’ın görüntüleri sızdırılmıştı

Cenazede gerinlik! Sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Cenazeyi sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.