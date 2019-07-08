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İhlas Vakfı 1’inci ilahiyatçilar buluşması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:46 | Son Güncelleme

‘Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim’ temalı seminer İstanbul’da başladı.Türkiye’nin değişik üniversitelerinde İlahiyat Fakültelerinde okuyan ve İhlas Vakfı yurtlarında kalan Öğrenciler için hazırlanan “Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim” temalı seminer İstanbul’da başladı.İhlas Vakfının Genel Merkezinde başlayan ve iki hafta sürecek seminerde, alanlarında yetkili ilahiyatçı ilim adamları ve akademisyenler öğrencilere sunum yapacaklar.Seminerde, Prof.

İhlas Vakfı 1’inci ilahiyatçilar buluşması başladı

‘Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim’ temalı seminer İstanbul’da başladı.
Türkiye’nin değişik üniversitelerinde İlahiyat Fakültelerinde okuyan ve İhlas Vakfı yurtlarında kalan Öğrenciler için hazırlanan “Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim” temalı seminer İstanbul’da başladı.
İhlas Vakfının Genel Merkezinde başlayan ve iki hafta sürecek seminerde, alanlarında yetkili ilahiyatçı ilim adamları ve akademisyenler öğrencilere sunum yapacaklar.
Seminerde, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Doç. Dr. Mustafa Şeker, Dr. Ethem Levent, Araştırmacı Eğitimci Metin Aykutlu, E. Müftü Hasan Yavaş, İlahiyatçı Saim Kökçü, İlahiyatçı Eğitimci Ali Kara, Araştırmacı Eğitimci Numan Aydoğan Ünal ve Hakikat Kitabevi Genel Müdürü ve Eğitimci Osman Karabıyık alanlarındaki bilgi ve birikimlerini programa katılan İlahiyat Öğrencileri ile paylaşacaklar.
Açılışta kısa bir selamlama ve hoşgeldin konuşması yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın “İlmin, ilim öğrenmenin ve öğretmenin faziletleri”nden bahsederek, İhlas Vakfının eğitime ve gençlerin yetişmesine verdiği önemi vurguladı.
Seminere katılan öğrenciler, öğleye kadar birbirinden kıymetli konuşmacıların sunumlarını takip edecek, öğleden sonraları ise İstanbul’da Boğaz Turu, Çamlıca Tepesi ve Camii, Aziz Mahmud Hüdâî Türbesi, Panorama 1453, Eyyüb Sultan, Yavuz Sultan Selim Han, Fatih, Şehzadebaşı, Süleymaniye, Sultan Ahmed Camiileri ile II. Abdülhamid Han Türbesi ve Topkapı Sarayını, Çanakkale’de Şehitlik Alanı ve Savaşın Yapıldığı Mekanları, Bursa’da ise Bursa’nın tarihi ve turistik mekanları ile türbelerini uzman rehberler eşliğinde gezecekler.

İhlas Vakfı 1’inci ilahiyatçilar buluşması başladı

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