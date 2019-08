İhlas Vakfı bu bayram da kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü çerçevesinde bu sene de yurt içi ve yurt dışında vekâleten kurban kesim ve dağıtım organizasyonları yapan İhlas Vakfı, garip ve yetimlerin duasını aldı.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri kurban kesim ve dağıtım organizasyonları hakkında basın açıklaması yaptı.

İhlas Vakfı Başkanı Akalın, hayırseverlerin bağışladığı kurban vekâletlerini yurt içinde İhlas Vakfı yurtlarının bulunduğu şehirler ile Afyon’da; Yurt dışında ise Somali, Sudan, Çad, Uganda, Gazze, Filipinler ve Afganistan’da umumi vekil olan arkadaşlarımızın vekâlet sahiplerinin isimlerini tek tek okuyarak, kesim için kasaba verilen vekaletin ardından, tekbirlerle ve Bismillahi Allahuekber nidaları ile kesimlerin yapıldığını ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahibi on binlerce Müslümanın yüzünü güldürdüklerini söyledi.

Akalın, Afrika’nın fakir ve yoksul ülkelerinden Çad’ da iki bölgede "Assocıatıon Pour L’aıde Des Enfants Orphelıns" derneği temsilcisi Ömer Sultan ile İhlas Vakfı temsilcileri Osman Gül, Galip Bilecen, Ahmet Şentürk ve Ahmet Faruk Alpaslan’ın gözetiminde kurbanların kesildiğini belirtti.

Uganda’da "Social Humanitarian Aid Delivery" Derneği işbirliği ve dernek yöneticisi Kasım Balonde ile İhlas Vakfı yetkilisi Muammer Gül ve Hakan Sakarya’nın sorumluluğunda kurbanların kesildiğini açıkladı.

Kara kıta Afrika’nın yüzölçümü olarak en büyük ülkesi konumundaki Sudan’ın başkenti Hartum’da "Wagfıa Organızatıon For Orphans Care" derneği ile birlikte dernek yetkilisi Müştak Saygın, İhlas Vakfı yetkilileri Veysel Gümüş ve Fatih Dikmen eşliğinde kurbanların kesildiğini kaydetti.

Kuraklık, iç savaş, yokluk, yoksulluk ve yoksunluğun en çok hissedildiği Afrika’nın en yardıma muhtaç ülkesi Somali’de kurbanların "Ikhlas Welfare Foundatıon" yetkilisi Ahmet Ali ile vakıf yetkilisi Âdem Gültekin ve Hakkı Okur nezaretinde kesildiğini ifade etti.

Yıllardır süren iç savaş ve terör sebebiyle yokluk ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afganistan’ın kuzeyinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Türkistan bölgesinde ise Yupekyol Foundatıon başkan yardımcısı Abdulhakim Mahdum’un nezaretinde dini vecibelere uygun olarak kurbanların kesildiğini belirtti.

İki milyona yakın insanın kuşatma altında yaşadığı Gazze’de İslam Cemiyeti Derneği yetkilisi Ayesh Syam tarafından organize edilen kesimlerden sonra elde edilen etler Gazzelilere dağıtıldı.

Filipinler’in Zamboanga, Manika ve Lapakan bölgelerinde Türk Dünyası Koordinatörü Numan Aydoğan Ünal koordinesinde kurban kesimi yapılarak buradaki fakirlere dağıtıldığını açıkladı.

Kurban etleri daha önce tespit edilen fakirlere ulaştırıldı

Akalın, kesimlerde elde edilen etlerin paketlenerek daha önceden o beldenin muhtarları tarafından tespit edilen fakirlere dağıtıldığını ve hayırseverlerle birlikte on binlerce garibin dualarını aldıklarını, yurt içinde ise öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere sarf edilmek üzere yurtlara gönderildiğini ifade etti.

Kurban videoları whatsapp ile bağışçılara gönderilmeye başladı

Akalın dini vecibelere uygun olarak yapılan kesimlerin video kayıtlarının kurban bağışı yapan tüm hayırseverlere Whatsapp üzerinden göndermeye başladıklarının altını çizdi.

Akalın son olarak İhlas Vakfı’na güvenerek kurban, adak, nafile ve akikalarını vekâlet yoluyla bağışlayan bütün hayırseverlere teşekkür ederek, milletimizin ve İslam âleminin Kurban bayramlarını tebrik etti.