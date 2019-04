İhlas Yurtları’nda mezuniyet sevinci

Ankara’da İhlas Vakfı Yurtları’nın 25’nci dönem mezunları için tören düzenlendi. Törene eski mezunlar da

kilometrelerce uzaklıktan gelerek katıldı.

Ankara’nın Gölbaşı Mahallesi ve Maltepe semtinde bulunan İhlas Vakfı Yurtları 25’nci dönem mezunlarını verdi. Mezun olan 11 öğrenci için Ankara’da bir otelde mezuniyet töreni düzenlendi. Düzenlenen programa İhlas Vakfı Ankara Temsilcisi Mustafa Alkan, Yurt Müdürü Mümin Çetin Erdoğar, geçmiş dönem mezunları, yeni dönem mezunlar ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ın gönderdikleri mesajlar okundu.

Programda konuşan İhlas Vakfı Ankara Temsilcisi Mustafa Alkan, öğrencilerin her birinin farklı bölümlerden mezun olduğunu söyleyerek, ”Onların üniversiteye girdikleri yıllarda bu bölümleri tercih eden kaç kişi vardı. ÖSYM’den topladığım bilgilerle birkaç bölümü burada sizlerle paylaşmak istedim. Eczacılık bin 835, makine mühendisliği 11 bin 509, bilgisayar mühendisliği 7 bin 98, hukuk 15 bin 900), veterinerlik bin 835, diğer bölümleri siz bu rakamlardan tahmin edersiniz” diye konuştu.

Benzer bölümlerden binlerce öğrencinin mezun olduğunu ancak İhlas Vakfı Yurtları’ndan mezun olanların bir farkı olduğunu vurgulayan Alkan, “Her gece Kadir Gecesi gibi olsaydı insanlar kıymetini bilmezdi. Eğer her taş cevher olsa idi, cevherin hiçbir değeri olmazdı. Bu arkadaşlarımızı kıymetlendiren, diğerlerinden ayıran sahip oldukları cevherlerdir. Bu cevherler özelliklerini kaybetmedikleri sürece kıymetlidir. Kaybettiklerinde ise diğer onlar, yüzler, hatta on binler gibi olup kıymetten düşüveriyorlar” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreninde konuşan Yurt Müdürü Mümin Çetin Erdoğar ise, eski mezunların yurtlara destek için kilometrelerce uzaklıktan gelerek programa katıldıklarını ifade ederek, “Yeni mezunlarımız da aynı şekilde vefa duygusunun nasıl yaşandığını sizleri görerek daha çok idrak ediyorlar. Onlar da sizler gibi gittikleri yerlerde örnek insan nasıl olurmuş bunu topluma halleriyle gösterecek ve tıpkı sizler gibi aranılan insan modeli oluşturacaklardır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere ödülleri verildi. İhlas Vakfı’nı tanıtan sinevizyon gösteriminin ardından yurtta kalan öğrencilerin hazırladığı “AYRT Haber Bülteni” başlıklı program izlendi. Etkinliğin sonunda ise Ankara yurtlarının ortak “Mehteran Gösterisi” misafirlere güzel bir şölen yaşattı.