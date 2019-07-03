 “İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına neden olabilir”

İSTANBUL, (DHA)- Baş ağrılarında bölgesel değişikliklerin yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Selen Gür Özmen, “İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına yol açabilmektedir” dedi.

Sürekli devam eden baş ağrıları, vücudunuzun gösterdiği tehlike sinyali olabilir. Uzmanlar, ihmal edilen baş ağrısının yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini ve bunun da böbrekten beyne kadar bir çok organı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Baştaki ağrı bölgelerinin değişiminin bunun en iyi belirtisi olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğr. Görevlisi Uzm. Dr. Selen Gür Özmen, baş ağrısı hakkında bilinmesi gereken doğruları anlattı.

“BAŞ AĞRISINDA DEVAMLI AYNI AĞRI KESİCİYİ KULLANMAK YANLIŞ”

Baş ağrısında sürekli ağrı kesici kullanımının yanlış olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Selen Gür Özmen, “İnsanlar farkında olmadan haftada 3’den fazla ağrı kesici alırsa başka bir baş ağrısına davetiye çıkarmış olurlar. Bunun adı da aşırı ilaç kullanımından kaynaklanan baş ağrısı. Bu daha ağır bir baş ağrısı. Kişi ağrı kesici alıyor, ağrı geçmiyor ve yine ağrı kesici alıyor. Bu bir döngüye dönüşüyor. Bu migren ağrısı olur, gerilim tipi baş ağrısı olur veya bir başkası olur. Bu tarz insanlar, farkında olmadan buna neden olabilmektedir. Haftada 3 ya da 4’den daha sık baş ağrısı yaşayan kişilere, her gün kullanmaları gereken başka sınıf ilaçlar vererek yani önleyici tedavi uygulayarak ağrı kesici kullanım sıklığını azaltıyoruz. Baş ağrısı olan kişilerin Nöroloji uzmanına mutlaka gitmeleri lazım. O baş ağrısını kategorize etmek lazım. Mesela, egzersizle tetiklenen bir baş ağrısı türü bile var. Sadece spor yaparken ortaya çıkmakta. Bu tanıları yapabilecek kişilerse, sadece Nöroloji uzmanlarıdır. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra da kişiyi daha az ilaç kullanabilmesi için biz yönlendiriyoruz” diye konuştu.