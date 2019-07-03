HABER

“İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına neden olabilir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Baş ağrılarında bölgesel değişikliklerin yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr.

“İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına neden olabilir”

Baş ağrılarında bölgesel değişikliklerin yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Selen Gür Özmen, “İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına yol açabilmektedir” dedi.
Sürekli devam eden baş ağrıları, vücudunuzun gösterdiği tehlike sinyali olabilir. Uzmanlar, ihmal edilen baş ağrısının yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini ve bunun da böbrekten beyne kadar bir çok organı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Baştaki ağrı bölgelerinin değişiminin bunun en iyi belirtisi olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğr. Görevlisi Uzm. Dr. Selen Gür Özmen, baş ağrısı hakkında bilinmesi gereken doğruları anlattı.

“Baş ağrısında devamlı aynı ağrı kesiciyi kullanmak yanlış”
Baş ağrısında sürekli ağrı kesici kullanımının yanlış olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Selen Gür Özmen, “İnsanlar farkında olmadan haftada 3’den fazla ağrı kesici alırsa başka bir baş ağrısına davetiye çıkarmış olurlar. Bunun adı da aşırı ilaç kullanımından kaynaklanan baş ağrısı. Bu daha ağır bir baş ağrısı. Kişi ağrı kesici alıyor, ağrı geçmiyor ve yine ağrı kesici alıyor. Bu bir döngüye dönüşüyor. Bu bir migren ağrısı olur, gerilim tipi baş ağrısı olur veya bir başkası olur. Bu tarz insanlar, farkında olmadan buna neden olabilmektedir. Haftada 3 ya da 4’den daha sık baş ağrısı yaşayan kişilere, her gün kullanmaları gereken başka sınıf ilaçlar vererek yani önleyici tedavi uygulayarak ağrı kesici kullanım sıklığını azaltıyoruz. Baş ağrısı olan kişilerin nöroloji uzmanına mutlaka gitmeleri lazım. O baş ağrısını kategorize etmek lazım. Mesela, egzersizle tetiklenen bir baş ağrısı türü bile var. Sadece spor yaparken ortaya çıkmakta. Bu tanıları yapabilecek kişilerse, sadece nöroloji uzmanlarıdır. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra da kişiyi daha az ilaç kullanabilmesi için biz yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.
“Yüksek tansiyonunun tetiklediği baş ağrısı beyin kanamasına neden olabilir”
Doktor kontrolünde baş ağrısının kategorize edilmesi gerektiğini belirten Özmen, şöyle devam etti; “Sebebi bilinmeyen baş ağrısı tehlike sinyali olabilir. Sürekli baş ağrısı çekmeye alışmış bir insan, kendisi farketmeden çeşitli nedenlerle baş ağrısının şekli değişebilmekte ya da ağrının yeri değişiyor. Örneğin, uzun süredir kişinin şakakları ağrımaktadır ve buna alışmıştır. Bir süre sonra ense kökü ağrımaya başlıyor fakat hasta bunu önemsemiyor. Genelde de ense kökündeki ağrılar, yüksek tansiyonunun belirtisi olmaktadır. Yani baştaki ağrıların değişikliğinden kişi hastaneye gitmezse yüksek tansiyonunun etkilerini görebiliriz. Bu gözüne, böbreğine, beynine zarar verebilir. Hatta bu süreç beyin kanamasına kadar gidebilmektedir. İnsanlar genelde yüksek tansiyonunun baş ağrısı yaptığını algılamayıp bununla yaşayıp etkilerini gördükten sonra hastaneye gelebiliyorlar. Mesela kişi yüksek tansiyon hastası olduğunu bilmez ve hastaneye kanamayla gelir. O yüzden baş ağrısı olan kişiler mutlaka ara sıra bir haftalık periyodlarda tansiyonunu ölçtürüp, takip etsin. Genç, yaşlı hiç fark etmez. Yüksek tansiyonda en sık karşılaştığımız semptom baş ağrısıdır.”
“Belirli miktardaki kafeinin baş ağrısını kesici etkisi var”
Belirli miktardaki kafeinin baş ağrısını kesici etkisi olduğunu kaydeden Özmen, “Kafeinin de nasıl alındığı önemli. Kahvenin en doğal hali çekirdek. Filtre kahve, French press Türk kahvesinden doğal kafein alıyoruz. Suda eriyen kahveler zararlı. Bunlar, hazır paketlerde sunulan tek içimlik kahveler. Kahvenin saatine dikkat etmek önemli. Akşam hava karardıktan sonra kahve tüketmememiz lazım. Çünkü, uykumuzu kaçıracaktır. Kahvenin miktarı da çok önemli. Çay ve kahveyi günde 3 bardaktan fazla tüketmemek gerekir. Fazla alımı anksiyete yani kalpte çarpıntı yapabiliyor. Çarpıntıyla birlikte sürekli bir endişe haline sokabiliyor kişiyi. Dolayısıyla strese neden oluyor. Fakat günde 3-4 bardak kahve tüketen birinin bir anda kahveyi bırakması da baş ağrısına neden olabilir. Bir anda bırakmak da sıkıntılıdır. Dozunu yavaş yavaş azaltmak yeterli olacaktır. Kişi de eğer kalp hastalığı yoksa tamamen kahveyi kesmeye gerek yok. Bunun yanı sıra belirli miktardaki kafeinin baş ağrısını kesici etkisi var. Bazı ağrı kesici ilaçlarda da kafein bulunmakta. Sürekli yüksek miktarda kafein alan kişilerde de baş ağrısı olmaktadır. Sonuçta kafein alımının dengeli olması gerekiyor, çok fazla almamaya dikkat etmek lazım. Kafein içeren ilaçların da aşırı kullanımı farklı tipte bir baş ağrısına neden olmaktadır” dedi.

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzuDiyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu
 “İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına neden olabilir” “İhmal edilen baş ağrısı beyin kanamasına neden olabilir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.