İhmal etmeyin! Özellikle kış aylarında haftada 2 kez tüketirseniz...

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Havva Kılınç hem bağışıklığı yüksek tutan hem de kilo alınmasını önleyecek beslenme önerilerinde bulunarak yeşil çaya dikkat çekti ve şunları söyledi: "Sıvı tüketimi arttırılmalı. Vücuttaki tüm metabolik tepkimelerin gerçekleşmesi için suya ihtiyaç vardır. Kadınlarda ortalama 2 litre erkeklerde ortalama 3 litre su tüketimine özen gösterilmelidir. Bağışıklığın artırılmasına yardımcı olacak aynı zamanda antioksidan özelliğe sahip yeşil çay, beyaz çay, kuş burnu gibi bitki çaylarına yer verilmelidir. Hareket arttırılmalı. Vücuttaki kas kütlesini korumak amaçlı Haftada 3-4 kez 45 dakika egzersiz yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki kemik ve kasların en önemli besini egzersizdir. Birçok kronik hastalığın tedavisinde egzersizin önemli derecede olumlu etkisi vardır.

Sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. Kış sebzelerinin hem bağışıklık hem de yağ yakımı üzerindeki etkileri çok daha fazladır. Karnabahar, brokoli, pırasa, ıspanak, lahana gibi sebzeleri tüketmeye özen göstermeli, aynı zamanda mevsim meyveleri olan elma, mandalina, portakal, nar, armut gibi meyveleri günlük beslenme programınıza dahil etmelisiniz. Gün içerisinde birçok vitamin ve mineralden zengin aynı zamanda lif içeriği ile uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak 5 porsiyon (2 porsiyon meyve, 3 porsiyon sebze) meyve ve sebzelere yer vermek önemlidir. Süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. Kalsiyumdan zengin olması ile bizi osteoporoza karşı koruyan hem kemik sağlığı hem diş sağlığı açısından çok önemli olan süt, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünlerine günde 2-3 porsiyon olacak şekilde yer vermelisiniz.”