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  4. İhmal etmeyin! Sabahları yorgun argın uyanmanızın nedeni bu olabilir

İhmal etmeyin! Sabahları yorgun argın uyanmanızın nedeni bu olabilir

17.11.2020 10:46 | Son Güncelleme:
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İhmal etmeyin! Sabahları yorgun argın uyanmanızın nedeni bu olabilir

Kıkırdakların aşınmasıyla meydana gelen kireçlenme, dokularda tahribata yol açar. Bu durum hastalığın ağrılı bir şekilde kendini göstermesine yol açar. Kıkırdak kaybı arttıkça hastalar hareket ederken bile zorlanmaya başlar.

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, yaygın bir eklem iltihabıdır. Çoğunlukla 45 yaşından sonra başlayan kireçlenme problemi özellikle de bel ve boyun bölgesini etkiler. Çünkü omurganın en hareketli bölgeleri bu alanlardır. Omurlara fazla yüklenilmesi ve kemiklerin uçlarındaki koruyucu kıkırdak yapının zamanla azalması sonucunda ortaya çıkar.

Günlük hayatınızın rutin hareketlerini yaparken zorlandığınız oldu mu? Kireçlenme en basit hareketleri yaparken dahi zorlanmanıza neden olabilir. Sabahları eklem ağrılarıyla uyanmanıza ve sürekli devam eden ağrılara neden olan kireçlenmeyi Avrasya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Özgür Ortak anlatıyor.

KİREÇLENMENİN NEDENLERİ

Kireçlenme çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişen bir eklem problemidir. Ancak en çok;

Geçirilen enfeksiyonlar,
Genetik faktörler,
Obezite,
Hareketsiz yaşam,
İskelet sistemi ve bağ dokularını etkileyen genetik veya otoimmün bozukluklar,
Kalıcı iltihaplar,
Kalsiyum metabolizması bozuklukları,
Kalsiyum oranının kemiklerden çok kanda olması sebebiyle ortaya çıkar.

EN FAZLA KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Diyabet hastalarında,
Sporcularda,
45 yaş üstü insanlarda,
Menopoz döneminde olan kadınlarda,
Kalsiyum esaslı fosfat bağlayıcılar kullanan kişilerde.
Bu belirtilerle ortaya çıkıyor;

Hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte kişiler hareket ettiklerinde veya eklemlerini zorladıklarında çok şiddetli ağrılarla karşılaşırlar. Bunun yanı sıra;

Sabah uyandığında hissedilen ağrı,
En küçük bir basınçta bile oluşan hassasiyet,
Eklemlerde meydana gelen esneklik kaybı,
Eklemde sertlik,
Hareket ederken eklemlerden gelen çıtırtı sesleri,
Eklemlerde batma hissi.

5 FARKLI KİREÇLENME TÜRÜ VARDIR

Kireçlenme vücudun farklı bölgelerinde meydana gelebilir. Bu noktadan hareketle ortalama 5 farklı kireçlenme çeşidi olduğu söylenebilir. Bunlar; ‘Kalp kapakçıkları’, ‘Küçük ve büyük arterler’, ‘Beyin’, ‘Böbrek, mesane ve safra kesesi’, ‘Göğüsler, kaslar ve yumuşak dokulardır’.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hastalar eklemlerinde yaşadığı ağrı sonucunda ilgili branşta uzman bir hekime başvurmalıdır. Hekim fiziki muayene sonrası birtakım radyolojik testler isteyebilir. Bu durumda hastanın düz röntgen veya MR’ı çekilir. Aynı zamanda hastalığın seyrine göre hastadan EMG de istenebilir.

KİREÇLENME TEDAVİSİ

Kireçlenme tedavisinin yöntem ve kapsamını hastalığın şiddeti belirler. Bu noktada doktor, hastanın eklemlerindeki kireçlenmenin boyutuna göre;

Yatak istirahati,
İlaç tedavisi,
Fizik tedavi,
Bel enjeksiyonları,
Egzersiz programı,
Daha ileri vakalarda cerrahi yöntemlere başvurabilir.

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