İhmal etmeyin! Sabahları yorgun argın uyanmanızın nedeni bu olabilir

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, yaygın bir eklem iltihabıdır. Çoğunlukla 45 yaşından sonra başlayan kireçlenme problemi özellikle de bel ve boyun bölgesini etkiler. Çünkü omurganın en hareketli bölgeleri bu alanlardır. Omurlara fazla yüklenilmesi ve kemiklerin uçlarındaki koruyucu kıkırdak yapının zamanla azalması sonucunda ortaya çıkar.

Günlük hayatınızın rutin hareketlerini yaparken zorlandığınız oldu mu? Kireçlenme en basit hareketleri yaparken dahi zorlanmanıza neden olabilir. Sabahları eklem ağrılarıyla uyanmanıza ve sürekli devam eden ağrılara neden olan kireçlenmeyi Avrasya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Özgür Ortak anlatıyor.

KİREÇLENMENİN NEDENLERİ

Kireçlenme çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişen bir eklem problemidir. Ancak en çok;

Geçirilen enfeksiyonlar,

Genetik faktörler,

Obezite,

Hareketsiz yaşam,

İskelet sistemi ve bağ dokularını etkileyen genetik veya otoimmün bozukluklar,

Kalıcı iltihaplar,

Kalsiyum metabolizması bozuklukları,

Kalsiyum oranının kemiklerden çok kanda olması sebebiyle ortaya çıkar.