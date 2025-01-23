İhmal iddiaları Türkiye'nin gündeminde! Rezan Epözdemir gerekçesiyle tek tek açıkladı: Hem Bakanlık hem belediye sorumlu

Bolu'daki yangın felaketi, tüm Türkiye'yi kahretti. Kartalkaya Kaya Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Geriye acı dolu hikayeler kalırken, ihmaller zinciri de gündeme geldi. Şimdi herkes söz konusu yangında sorumlunun kim olduğunu merak ederken, gözler hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hem de Bolu Belediyesi'ne çevrilmiş durumda.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Söz konusu yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

İhmal ve sorumluluk iddialarıyla ilgili gerek Bakanlık gerek de belediye birbirlerini suçlarken, Avukat Dr. Rezan Epözdemir'den çok çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"Kartalkaya'daki otel yangınında 79 canımızı yitirdik. Televizyon kanallarında ise ölen yurttaşlarımızın yakınları ve sevdiklerinin acısını bir kenara bırakıp, umarsızca sorumluluğun kimde olduğu tartışılıyor. Ne ara bu kadar insanlıktan uzaklaştık? Her iki taraf da ideolojik kimlik ve gözlükle diğer tarafı suçluyor. Bir taraf sorumlu Külltür Turizm Bakanlığı, diğer taraf ise Bolu Belediyesi diyor. Kimse tarafsız ve objektif değerlendirme yapmıyor." diyerek yaşananlara tepki gösteren Epözdemir, söz konusu yangında sorumluluğun kimde olduğuna dair şu ifadeleri kullandı:

"Halbuki ihtiyacımız olan tek şey objektif ve tarafsız olabilmek ve adalet duygusunu kaybetmemek. Ben bir hukukçu olarak her zamanki gibi bilimsel ve objektif değerlendirme yapacağım.

Öncelikle yangın güvenliğinden sorumlu olan malik veya işletmeciler ile sorumlu müdürün, binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 124. maddesi ve ceza hukukunun temel hükümlerine göre fail olarak sorumlu olduğu açıktır.

"SORUMLULUK HEM BAKANLIKTA HEM DE BELEDİYEDE"

Yangın Güvenliği ve denetimi bakımından somut olay açısından sorumluluk ise hem Bolu Belediyesi görevlilerinde, hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerindedir.

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa göre bu otelin turizm işletme belgesi mevcuttur. Turizm Tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik Geçici madde 1/3'e göre 07/12/2004 tarihinden önce inşa edilen turizm işletme belgeli oteller yangın yeterlilik raporu alıp bakanlığa sunmalıdırlar, aksi halde turizm işletme belgeleri iptal edilir. Ha keza, işletme devamı sırasında yangın yeterlilik raporu alamayan otellerin de turizm işletme belgeleri iptal edilir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 131. maddesine göre 19.12.2007 tarihinden sonra denetim yetkisi ve görevi mahali itfaiye teşkilatınındır. Peki Mahali İtfaiye teşkilatı re'sen mi denetim yapacaktır?

Belediye İtfaiye Yönetmeliği Ek madde 1'e göre, otel sahibinden, ruhsata tabi işyerlerinde belediyeden, turizm işletme belgeli otellerde ise Turizm Bakanlığından müracat gelmesi halinde, itfaiye teşkilatı tarafından itfaiye raporu tanzim edilir.

24 ARALIK'TA BAŞVURU GERİ ÇEKİLMİŞ

Bu teorik bilgiler ışığında ; İlgili Otel tarafından 12 Aralık tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiyesine müracat edilmiş, itfaiye tarafından yapılan tespitlere göre itfaiye raporu olumsuz tanzim edilmiş, bunun üzerine 24 Aralık günü otel denetim talebini geri çekmiş, ve Belediye Başkan Yardımcısının imzasıyla Belediye tarafından başvuru iptal edilmiştir.

"BOLU BELEDİYESİ SORUMLU ÇÜNKÜ..."

Halbuki yapılması gereken ; Başvuruyu iptal etmemek, bu raporu ilgilisine ve Bakanlığa tebliğ etmek ve Savcılığa bildirmektir. Şayet bu yapılsaydı bu otelin turizm işletme belgesi iptal edilirdi ve otel faaliyetten men edilirdi. Bu nedenle Bolu Belediyesi görevlilerinin hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusudur.

24 Aralık günü 70 metrekarelik cafe için yapılan başvuru ve 2 ocakta verilen olumlu raporun ise, yangının cafede çıkmaması ve buradan kaynaklanmaması nedeniyle hukuken sonuca etkisi yoktur.

"BU GEREKÇELERLE BAKANLIĞIN DA SORUMLULUĞU VAR"

Bununla birlikte; turizm işletme belgeli bir otelin denetim ve kontrol yetkisi bakanlıktadır, belgenin devamı için engel bir durumun olup olmadığını rutin olarak kontrol etmesi gereken bakanlıktır, turizm işletme belgeli bir otelin itfaiye raporunda bir eksiklik var ise bu rapor eksikliğini denetleyecek olan ve bu denetimler kapsamında, müracaat ederek itfaiyeden rapor istemesi gereken bakanlıktır, bu rapor başlangıçta yoksa veya süreç içerisinde yangın güvenliğine ilişkin önlemler yetersiz kalıp raporun güncellenmesi gerekirse, bu rapor güncellenmez ve ibraz edilemezse, tıurizm işletme belgesini iptal edecek olan da bakanlıktır. İş bu gerekçelerle Kültür Turizm Bakanlığı görevlileri de sorumludur.

Bu objektif hukuki duruma uygun bir şekilde esaslı bir soruşturma yürütülürse ancak gerçek sorumlular tespit edilebilir. Umarım Tv kanallarında yorumcular marifetiyle iki taraf da birbirini suçlamaktan vazgeçer ve hukuki sorumluluklarını kabul ederek, henüz cenazelerini bile teslim alamayan ailelerin acısına bir nebze olsun saygı gösterirler."