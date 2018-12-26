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'İhmal olmadığı sonucuna varıldı ama ayağa kalkamıyorum'

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

SİNOP’ta bel ağrısı şikayetiyle gittiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan iğne sonrası sol ayağının felç olduğunu öne süren esnaf Burhan Altunel (50), uygulanan tedavide 'ihmal' olduğu iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

'İhmal olmadığı sonucuna varıldı ama ayağa kalkamıyorum'

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP’ta bel ağrısı şikayetiyle gittiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan iğne sonrası sol ayağının felç olduğunu öne süren esnaf Burhan Altunel (50), uygulanan tedavide 'ihmal' olduğu iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. İddiaları araştıran İl Sağlık Müdürlüğü, "Olay, enjeksiyonun yol açtığı siyatik sinir yaralanmasının bir komplikasyonudur, ihmal söz konusu değil" açıklaması yaptı.
Sinop'ta esnaf Burhan Altunel, 3 Ekim'de bel ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Burada yapılan iğne sonrası iddiaya göre sol ayağında uyuşma başlayan Altunel, bir süre sonrada sol ayağını hissetmemeye başladı. Özel bir hastaneye başvuran Altunel'in sol ayağında geçici felç oluştuğu ve en az 6 ay üzerine basamayacağı belirtildi. Altunel, devlet hastanesinde kendisine uygulanan tedavide 'ihmal' olduğu iddiasıyla, CİMER'e şikayette bulundu.
'İHMAL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'
Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucu, CİMER aracılığı ile Burhan Altunel'e iletildi. CİMER'in Altunel'e ilettiği cevap yazısında, "Yaşanan olay, enjeksiyonun yol açtığı siyatik sinir yaralanmasının bir komplikasyonu olduğu, ihmalin söz konusu olmadığı kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
'İHMAL OLMADIĞI SONUCUNA VARILDI AMA AYAĞA KALKAMIYORUM'
Belinde oluşan ağrı sonucu hastaneye başvurduğunu anlatan Burhan Altunel, "Bana iğne yaptılar. Sedyeden kalkamadım. Ayağımın tamamını ağrı sardı. Sonra yumuşatıcı bir krem verip '2 saat sonra bir şeyin kalmaz' dediler. Özel bir hastaneye başvurdum. Siyatik sinir kesilmesi sonucuna varıldı. Sol ayağım felç oldu. 6 ay ayağa kalkamayacağım. Şikayetçi oldum. Hastanede 'ihmal' olmadığı sonucuna varıldı. Ama ayağa kalkamıyorum" dedi.

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'İhmal olmadığı sonucuna varıldı ama ayağa kalkamıyorum''İhmal olmadığı sonucuna varıldı ama ayağa kalkamıyorum'

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