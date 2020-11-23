İhmale gelmez! Gece sık sık tuvalete gitmenizin nedeni bu olabilir

Hepimiz bunu deneyimledik: Sıcak yatağınızda güzelce uyuyorsunuz ancak tuvaletiniz geldi ve kalkmak zorundasınız. Son derece can sıkıcı bir durum ama bununla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz! Bu soruna neden olan birkaç şey var.

AŞIRI AKTİF MESANE

Normalde günde 1 ila 2 litre idrar üretirsiniz ve bunun yalnızca yüzde 25'i gece olur. Kendinizi tuvalete gitmek için günde birkaç kez kalkarken mi buluyorsunuz? O halde muhtemelen noktüri olarak da adlandırılan aşırı aktif bir mesaneniz vardır. Bu, geceleri artan idrar üretiminiz olduğu anlamına gelir. Bu bozukluk kadınlarda erkeklerden daha sık görülür ve yaş da rol oynar.

Nedenleri

İdrar üretiminin artmasının birçok nedeni olabilir ve bazıları diğerlerinden daha az zararsızdır. Olası nedenler şunlardır:

Yatmadan önce çok yemek veya içmek

Geceleri daha az idrar üretmenizi sağlayan hormon olan antidiüretik hormonun (ADH) bozulması

Bozulmuş böbrek fonksiyonu

Mesane bozuklukları

Erkekler için prostat sorunları

Daha çok sıvı birikimi olarak bilinen ödem oluşumu

Bazı ilaçlar