İhmale gelmez! Gece sık sık tuvalete gitmenizin nedeni bu olabilir

Hepimiz bunu deneyimledik: Sıcak yatağınızda güzelce uyuyorsunuz ancak tuvaletiniz geldi ve kalkmak zorundasınız. Son derece can sıkıcı bir durum ama bununla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz! Bu soruna neden olan birkaç şey var.
Normalde günde 1 ila 2 litre idrar üretirsiniz ve bunun yalnızca yüzde 25'i gece olur. Kendinizi tuvalete gitmek için günde birkaç kez kalkarken mi buluyorsunuz? O halde muhtemelen noktüri olarak da adlandırılan aşırı aktif bir mesaneniz vardır. Bu, geceleri artan idrar üretiminiz olduğu anlamına gelir. Bu bozukluk kadınlarda erkeklerden daha sık görülür ve yaş da rol oynar.
Nedenleri
İdrar üretiminin artmasının birçok nedeni olabilir ve bazıları diğerlerinden daha az zararsızdır. Olası nedenler şunlardır:
Yatmadan önce çok yemek veya içmek
Geceleri daha az idrar üretmenizi sağlayan hormon olan antidiüretik hormonun (ADH) bozulması
Bozulmuş böbrek fonksiyonu
Mesane bozuklukları
Erkekler için prostat sorunları
Daha çok sıvı birikimi olarak bilinen ödem oluşumu
Bazı ilaçlar
Tam olarak ne zaman doktora gitmelisiniz? Gece işeme sorunu uykunuzu ve gece uykunuzu bozuyorsa gitmelisiniz. Sadece ara sıra geceleri tuvalete gitmeniz gerekiyorsa, fazla endişelenmemelisiniz. Sadece doktor ziyareti eldeki soruna ışık tutabilir. Dolayısıyla bu konuda bir şeyler yapabilir. Doktorunuz şunları inceleyebilir: yeme ve içme alışkanlıkları, hormon bozuklukları, mesane veya prostat sorunları, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek sorunları ve kalp sorunları.
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