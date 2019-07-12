HABER

İhraç edildiği belediyeye davul zurnayla döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ihraç edilen İlhan Karakurt, 42 ayın ardından yargı mücadelesini kazandı.

İhraç edildiği belediyeye davul zurnayla döndü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ihraç edilen İlhan Karakurt, 42 ayın ardından yargı mücadelesini kazandı. Danıştay'ın göreve iade kararının ardından büyük sevinç yaşayan Karakurt, belediye bahçesinde davul zurna eşliğinde halay çekti.
2015 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen bir ihbar mektubunda, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt'un terör örgütüne üye olmaktan tutuklanıp öğretmenlikten atıldığı ve 2009 yılında Mustafa Akaydın döneminde yapılan atamasının 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanununa aykırı gerçekleştiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, yapılan soruşturmanın ardından, Devlet Personel Başkanlığı'nın 'Her ne kadar İlhan Karakurt'un yasaklanmış haklarının iadesi yapılmış ve adli sicil kaydı silinmişse de, işlediği suçun devletin güvenliğine karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle devlet memuru olarak atanmasının mümkün olmadığı' görüşü üzerine, Karakurt'un memuriyetine son verdi.
Karakurt, yapılan işlemin iptal edilmesi ve parasal hak kaybının yasal faiziyle tazmini istemiyle konuyu yargıya taşıdı. Antalya 2. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Kararı temyize götüren İlhan Karakurt'a bir kötü haber de Danıştay'dan geldi. 2017 yılında verilen kararda Danıştay, Karakurt'un ihracını onadı. Ortada bir haksızlık olduğunu gerekçe gösteren İlhan Karakurt, Danıştay'a karar düzeltme başvurusunda bulundu. Başvuruyu kabul eden Danıştay, kendi kararını bozarak dosyayı yerel mahkeme Antalya 2. İdare Mahkemesi'ne gönderip, verilen kararın gözden geçirilmesini istedi. Yerel mahkeme de görevden alma işlemini iptal ederek, Karakurt'un 42 aylık maaş ve sosyal haklarının aylık yasal faiziyle birlikte geri ödenmesine hükmetti.
DAVULLU ZURNALI HALAYLI BAŞLADI
Görevden alınırken Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Konservatuar Şube Müdürlüğü'nde çalışan Karakurt, dün itibarıyla aynı yerde göreve başladı. Karakurt göreve başlamasını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası bahçesinde basın açıklaması yaparak duyurdu. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleşen açıklamada Karakurt, baskılara ve yıldırmalara dayandığını ve verdiği haklı mücadeleyi kazandığını söyledi. Önceki dönem belediye başkanı AK Partili Menderes Türel'in kendisini görevinden haksız yere uzaklaştırdığını anlatan Karakurt, “Göreve geri dönersem davullu zurnalı halaylı dönerim demiştim. Bugün de öyle yaptım" dedi.
Açıklamanın ardından yaklaşık 50 kişi davul zurna eşliğinde halay çekip kutlama yaptı.

FOTOĞRAFLI

İhraç edildiği belediyeye davul zurnayla döndüİhraç edildiği belediyeye davul zurnayla döndüİhraç edildiği belediyeye davul zurnayla döndüİhraç edildiği belediyeye davul zurnayla döndü

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Milli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldıMilli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldı
Boşanamayan kadına devlet desteğiBoşanamayan kadına devlet desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

Bir il bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Milli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldı

Milli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.