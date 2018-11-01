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İhraç edilecek pamuklar küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

MERSİN'de pamuk deposunda yapılan kaynak, yangına neden oldu, ihraç edilecek pamuklar küle döndü.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de pamuk deposunda yapılan kaynak, yangına neden oldu, ihraç edilecek pamuklar küle döndü. D-400 Karayolu üzeri Bekirde Kavşağı civarındaki depoda, ihraç edilecek pamukların TIR'lara yüklenmesi sırasında iş yerinde yapılan kaynak nedeni ile yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Depo çalışanları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, farklı noktalardan alevlere müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda güçlükle kontrol altına alınırken, depo kullanılamaz hale geldi. Polis, can kaybının yaşamadığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, depodaki yangın devresinin yenileme çalışması nedeni ile aktif durumda olmadığı öğrenildi.

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